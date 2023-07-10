مشروعات النواب تقر مزايا جديدة على تعديلات قانون وحدات الطعام المتنقلة

واصلت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبرلمان برئاسة النائب محمد كمال مرعي مراجعة المواد التي تم إجراء التعديلات علي قانون عربات الطعام.

وقال "مرعي: أن القانون رقم 92 لسنة 2018 والذى يتضمن تنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة لم يُفعل بالشكل المطلوب منذ صدوره وحتى اللحظة الراهنة، لوجود الكثير من الجهات ذات الصلة ، وهو الأمر الذي كان له أثراً سلبياً على تطبيقه بسبب التشابك بين تلك الجهات، مشيراً إلى أن اللجنة عقدت 25 إجتماع من عام 2018 حتي اليوم لقياس الأثر التشريعي للقانون ولكنه لم يطبق

وإستقرت اللجنة في التعديلات النهائية علي قانون عربات الطعام المتنقلة في تعديلاتها علي ان يكون جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة من الجهات مانحة الترخيص للتيسير علي الشباب وحتي يتم الإستفادة من مزايات قانون 125 لسسنة 2020.

كما ألزمت التعديلات جهات الولاية سواء المحافظين أو هيئة المجتمعات العمرانية بتحديد أماكن لعربات الطعام المتنقلة.

وأقرت التعديلات بأن يتم تشكيل لجنة برئاسة رئيس الوزراء لمتابعة تطبيق أحكام القانون وذلك للتيسير وتذليل العقبات التي تقابل الشباب.