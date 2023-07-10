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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أسامة حسن: الكتلة التصويتية في الموسيقيين للأكاديميين ولكنهم عازفون عن المشاركة

كشف دكتور أسامة حسن
كشف دكتور أسامة حسن

كشف دكتور أسامة حسن -أستاذ آلة الفلوت بمعهد الكونسرفتوار بأكاديمية الفنون والمرشح رقم 3 بانتخابات مجلس نقابة المهن الموسيقية- عن هذه الدورة من الانتخابات. 

وقال دكتور أسامة حسن، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد الإخباري، إن هناك كتلة تصويتية كبيرة من الأكايميين داخل نقابة المهن الموسيقية لم يشاركوا في العملة التصويتة بالنقابة بسبب الفساد من أعضاء المجلس. 

 

الكتلة التصويتية 

وتابع دكتور أسامة حسن، قائلا، إن كتلة الأكاديميين داخل النقابة تقدر بنحو 70% من الإجمالي، واغلبهم يعزون عن دخول النقابة من الأساس، منوها إلى أن غير المشارك في التصويت سيمنح فرصة للغير صالحين بالاستحواذ على مجلس الموسيقيين، والعودة للصفر من جديد. 

واستكمل دكتور أسامة حسن، قائلا: النقابة تحتاج لوجوه جديدة تشرف موسيقيين مصر، لأننا نقابة (أم كلثوم ومحمد عبد الوهاب وأحمد فؤاد حسن)، وأول نقابة الموسيقيين في الوطن العربي كانت في مصر بعدها بدأت باقي الدول العربية في تدشين نقابات للموسيقيين. 

واستطرد دكتور أسامة حسن، قائلا: «أعضاء الموسيقيين تعبانين ماديا.. وأنا أرغب في رفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 3 آلاف جنيه عشان نوفر له حياة كريمة.. وأنا فوجئت إن النقابة تقدر تدخل 25 مليون جنيه في الشهر بعد مجهودات مصطفى كامل».  

اسامة حسن دكتور أسامة حسن معهد الكونسرفتوار أكاديمية الفنون نقابة المهن الموسيقية

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