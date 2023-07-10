رئيس "السياحة والمصايف" بالإسكندرية: وضعنا خطة أمنية محكمة لإعادة فتح شاطئ النخيل

قال الدكتور محمد عبد الرازق، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، إن شاطئ النخيل أعيد افتتاحه بعد ثلاث سنوات توقف، ويعد واحدا من أفضل البقاع في محافظة الإسكندرية، إذ أنه يجمع بين هواء الإسكندرية النقي وسحر رمال الساحل الشمالي، وتمتد على مسافة كيلو و600 متر، ويقصده الكثير من المصطافين كل عام.

محافظ الإسكندرية بذل جهودا كبيرة لتشغيل شاطئ النخيل

وأضاف "عبد الرازق"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج "من مصر" المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، أن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بذل جهودًا كبيرة من أجل إعادة افتتاح وتشغيل شاطئ النخيل من جديد، وتم إسناده لمستثمر مصري لإعادة تشغيله، وكان هناك شروط لإعادة تشغيل الشاطئ حفاظا على حياة المواطن، إذ تم وضع خطة تأمين للشاطئ، والتي تم وضعها من خلال الاتحاد المصري للغوض والإنقاذ، وتم وضع الخطة بمشاركة 42 فردا متواجدين على طول الشاطئ.

وتابع، أنه يوجد مصدات بالفعل في شاطئ النخيل، ولكن بعض العيوب الفنية في تنفيذها هي التي كانت تؤدي لبعض المشاكل في السباحة، ويؤدي لغرق الأفراد، ولكن خطة التأمين الجديدة وضعت أماكن آمنة للسباحة تم تحديدها عن طريق حبال عائمة على المياه مثبت بها كرات كبرى.