مبلغ ضخم | تعرف على عرض الأهلي لضم مصطفى فتحي

أكد الإعلامي محمد فاروق أن النادي الأهلي يحاول إقناع مصطفى فتحي لاعب التعاون السعودي بالانتقال إلى القلعة الحمراء في الموسم المقبل بعد موافقة السويسري مارسيل كولر المدير الفني على ضم الصفقة.



وقال الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن":"يسعي النادي الأهلي إلى إقناع مصطفى فتحي بتقديم ورق رغبة إلى نادي التعاون السعودي تفيد برغبته في اللعب للقلعة الحمراء وليس بيراميدز الذي يحق له تفعيل بند الشراء مقابل مليون ونصف دولار قبل يوم 20 يوليو الجاري.

وتابع:"عرض النادي الأهلي على مصطفى فتحي التوقيع مقابل 45 مليون جنيه لمدة 3 مواسم قادمة بخلاف الامتيازات الأخرى في محاولة لابعاده عن التوقيع لبيراميدز".