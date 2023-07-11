الدوري في الجزيرة… تعليق عمرو السولية عبر إنستجرام

شارك عمرو السولية ، لاعب النادي الاهلي، صورآ له من داخل الملعب بعد فوز الاهلي بالدوري وذلك عبر حسابه عليموقع "انستجرام".

وكتب عمرو السولية "الدوري في الجزيرة".





علق النادي الأهلي علي خسارة بيراميدز من سيراميكا كيلو بارترا وفوز النادي الأهلي بالدوري .

ونشرت الصفحة الرسمية للنادي الاهلي فيس بوك :" ليلة عودة الدوري إلى بيته 😍

الأهلي بطل الدوري المصري موسم ٢٠٢٢-٢٠٢٣ للمرة الثالثة والأربعين🏆

ويتربع الأهلي على قمة الدوري برصيد 75 نقطة من لعب 29 مباراة وتتبقى له 5 مباريات من عمر المسابقة ، تعادل في الوصافة بيراميدز برصيد 67 لعب 31 مباراة.

ونتيجة لذلك ، فإن فريق الأهلي بدرع الدوري بشكل رسمي ويعجل بتتويج ، الأهلي بدرع الدوري بشكل رسمي ويعجل بتتويج ، وذلك بسبب سيراميكا في سيراميكا في مباراة اليوم. النقطة 76 حال فوزه في مبارياته ، وحال وصول الأهلي للفوز في مباراة القمة سيتوج بالدرع بشكل رسمي ، حيث جاء نتيجة مباراة أمام بيراميدز.