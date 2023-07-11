عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الدوري في الجزيرة… تعليق عمرو السولية عبر إنستجرام

عمر السوليه
عمر السوليه

شارك عمرو السولية ، لاعب النادي الاهلي، صورآ له من داخل الملعب بعد فوز الاهلي بالدوري وذلك عبر حسابه عليموقع "انستجرام".

 

وكتب عمرو السولية "الدوري في الجزيرة".


 

علق النادي الأهلي علي خسارة بيراميدز من سيراميكا كيلو بارترا وفوز النادي الأهلي بالدوري .

ونشرت الصفحة الرسمية للنادي الاهلي فيس بوك :" ليلة عودة الدوري إلى بيته 😍
الأهلي بطل الدوري المصري موسم ٢٠٢٢-٢٠٢٣ للمرة الثالثة والأربعين🏆

 

ويتربع الأهلي على قمة الدوري برصيد 75 نقطة من لعب 29 مباراة وتتبقى له 5 مباريات من عمر المسابقة ، تعادل في الوصافة بيراميدز برصيد 67 لعب 31 مباراة.

ونتيجة لذلك ، فإن فريق الأهلي بدرع الدوري بشكل رسمي ويعجل بتتويج ، الأهلي بدرع الدوري بشكل رسمي ويعجل بتتويج ، وذلك بسبب سيراميكا في سيراميكا في مباراة اليوم. النقطة 76 حال فوزه في مبارياته ، وحال وصول الأهلي للفوز في مباراة القمة سيتوج بالدرع بشكل رسمي ، حيث جاء نتيجة مباراة أمام بيراميدز.

الدوري المصري الجزيرة الأهلي بطل الصفحة الرسمية للنادي الأهلي خسارة بيراميدز سيراميكا فوز النادي الأهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول رد فعل من خالد الغندور بعد فوز الأهلي بالدوري

مفاجأة ليست سعيدة.. أحمد موسى يصدم المواطنين على الهواء.. فيديو

عاجل .. بفضل سيراميكا كليوباترا .. الأهلى بطلا للدوري المصري للمرة الـ 43 فى تاريخه

فقد شعره ووزنه.. ظهور صادم لـ إيمان البحر درويش على فراش المرض

تصرف مفاجئ من إمام عاشور قبل أعلان انتقاله للأهلي

مفاجأة.. نجم الزمالك يعلن عن ممول صفقة انضمام إمام عاشور للأهلي

سيناريو كهربا.. اتحاد الكرة يكشف عن حلول إيقاف فيفا قيد الزمالك

صدمة لعشاق الأهلي.. الفيفا يقرر إيقاف ديانج 6 شهور بسبب مستحقات وكيله

ترشيحاتنا

فقد شعره ووزنه.. ظهور صادم لـ إيمان البحر درويش على فراش المرض

بعد هدف حسم الدوري.. صلاح محسن أول العائدين للأهلي بفرمان كولر

لا مكان لأصحاب المصالح.. قرارات نارية فى الإسماعيلي بعد ضمان البقاء بالدوري

بمساعدة رونالدو.. صفقة برتغالية جديدة على أعتاب النصر السعودي

بعد عزل مرتضى منصور.. موعد انتخابات الزمالك لاختيار رئيس للنادي ونائبه

دعاء آخر الليل للرزق .. أدركه بـ 10 كلمات مستجابة قبل الفجر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تناول أجنحة الدجاج وشاهد ماذا يحدث لجسمك؟

طريقة عمل البان كيك بأكثر من وصفة

هل ينهار الزمالك امام الاهلي؟.. وقف القيد سيؤثر على الفريق ..ايه الحكاية

طرق طبيعية لفتح انسداد الأنف

فيديو

بعد استئصالها الرحم .. حورية فرغلي : عمري ما هبقى أم ومحدش بيسأل عليا

قولى متى.. سعد لمجرد يكشف عن برومو أغنيته مع نجمة هندية شهيرة

هل حسمها الأهلي؟|إمام عاشور يتصدر الترند بعد أنباء تعاقده مع نادٍ مصري

أمن قومي.. تحذير مصري من الذكاء الاصطناعي ومخاطر يسببها استخدامه الخاطئ

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الصاحى يكتب: ليالي اللغة العربية.. وإبداعات جامعة الإسكندرية

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: البحر الأحمر.. أصالة شعب وحنكة محافظ

خالد جمال

خالد جمال يكتب| طيب وأمير.. عرض كوميدي جميل على مسرح ميامي

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الجسر الرقمي للشلل والإعاقات الحركية

د. هالة حربي

هالة حربي تكتب : قراءة في مسرحية العادلون لـ ألبير كامو

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : التلصّص الإلكتروني على حرمة الحياة الخاصة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قانون التحالف أمام البرلمان

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

اﻟﻤﺰﻳﺪ