القطاع الخاص في دبي يسجل أقوى تحسن في 10 أشهر

تحسنت أوضاع القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، على نحو أقوى الشهر الماضي، مع تسجيل أسرع زيادة في الأعمال الجديدة في 10 أشهر ونموّ النشاط التجاري.

وبحسب تقرير عبر وكالة “بلومبرج الشرق”، فقد جاء ذلك مع مواصلة الشركات تخفيض أسعار السلع والخدمات، حسب مؤشّر مديري المشتريات الصادر عن "إس آند بي جلوبال".

وسجلت القطاعات الثلاثة الرئيسية، وهي الإنشاءات، والجملة والتجزئة، والسفر والسياحة، زيادة أسرع في الأعمال الجديدة في منتصف العام، وفق تريفور بالتشين مدير الباحثين الاقتصاديين في "إس آند بي".

وأضاف أن "الطلب القوي أدى إلى خلق مزيد من فرص العمل، وتُعَدّ فترة النمو الحالية الممتدة لـ14 شهراً هي الأطول في أكثر من 6 سنوات. كذلك تمكنت الشركات من الاستمرار في تقديم أسعار مخفضة للعملاء على الرغم من تسارع معدل تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج قليلاً خلال الشهر".

أبرز بيانات مؤشر مديري مشتريات دبي عن شهر يونيو:

صعد المؤشر إلى 56.9 نقطة الشهر الماضي من 55.3 نقطة في مايو.

ارتفع إجمالي نشاط الأعمال للشهر الحادي والثلاثين على التوالي.

التوظيف ارتفع للشهر الرابع عشر على التوالي، أطول فترة متواصلة في 6 سنوات.

تحسنت سلاسل التوريد مع انخفاض متوسط فترة التسليم للشهر السادس على التوالي.

تراجعت توقعات النشاط للشهور الاثني عشر المقبلة بشكل طفيف.