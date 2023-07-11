كاتب صحفي: أنا ابن الظروف.. وأيام الإخوان مصر لم يطلع لها شمس

حل الكاتب الصحفى أشرف أبو الهول، ضيفا على الإعلامي أيمن عدلي في برنامج "كنوز الوطن"، المُذاع عبر فضائية "أخبار مصر".

وقال أشرف أبو الهول، عن نشأته: "أنا ابن الظروف والأحداث التي مرت بها مصر"، مؤكدا حبه وميوله لكلية الإعلام من صغر سنه، وإرادته بأن يتخصص بقسم الصحافة لكن العديد من الأساتذة قاموا بتشجيعه لجودة خامته الصوتية بالنقل والتخصص بقسم الإذاعة، مضيفا أنه تدرب في التليفزيون أثناء دراسته ولكن بعد التخرج قررالإستمرار بالصحافة.

وأشار الكاتب الصحفى، إلى أنه عمل بجريدتي الجمهورية و الأهرام وسط عمالقه، و تعلم العديد عن عالم الصحافة، لافتا إلى أنه قام بتغطية الكثير من الأحداث الصعبة والهامة ومنها: تسونامي، أفريقيا و غزة، معقبا: "كانت علاقتي قوية في غزة وكل الفصائل الفلسطينية".

وأوضح أشرف أبو الهول، أنه يعتمد في عمله على قول الصواب والحقيقة ولا يجامل أحد، مضيفا أن أحد رموز الإخوان أصدر تعليمات بإبعاده عن الملف الفلسطيني.

"كنت أكتر واحد قلقان في مصر وقت حكم الإخوان"

وتابع، عن فترة حكم الإخوان لمصر: "أنا أكتر واحد كنت قلقان في مصر لأني شوفت تجربة حكم الإخوان قبل مصر.. لما الإخوان فازوا بالإنتخابات كنت بشوف مصر مش بيطلعلها شمس".

