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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السويد تعلن موقفها بشأن نشر أسلحة نووية تكتيكية على أراضيها

علم السويد
علم السويد

كشف وزير الدفاع السويدي بول هانسون، اليوم الأربعاء، أنه لا يتوقع نشر أسلحة نووية تكتيكية على أراضي بلاده.

وقال هانسون لقناة “SVT” السويدية: "أنا لا أعتقد ذلك. ولكن بالطبع سيتعين علينا دعم (حلف الناتو)، لأن الناتو هو تحالف عسكري مبني على الردع التقليدي والردع النووي".

وكان الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج قد أعلن، في وقت سابق، بأن الرئيس التركي وعد بتقديم طلب السويد لعضوية الناتو إلى البرلمان التركي للتصديق عليه في أقرب وقت ممكن.

وقال ستولتنبرج بعد لقاء مع الرئيس التركي، ورئيس وزراء السويد في فيلنيوس: “يسعدني أن أعلن أن الرئيس أردوغان وافق على إرسال بروتوكول انضمام السويد إلى الجمعية الوطنية الكبرى (البرلمان التركي) للتصديق عليه في أقرب وقت ممكن”.

وأضاف أن إتمام مسعى انضمام السويد للحلف خطوة تاريخية.

من جانبه، أعرب زير الخارجية الأمريكي، انتوني بلينكين عن ترحيب بلاده بالتزام تركيا بإحالة التصديق على انضمام السويد إلى البرلمان.

وقال بلينكين، إن انضمام السويد إلى حلف الناتو سيعزز الأمن الأوروبي.

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