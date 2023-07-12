مصطفى فتحي يغضب من الزمالك لهذا السبب

أعلن الإعلامي هاني حتحوت عن غضب مصطفي فتحي من الزمالك بسبب بعدم مفاوضتهم معه لضمه للموسم المقبل .

وكتب حتحوت من خلال حسابه الشخصي تويتر :" مصدر مقرب من مصطفى فتحي أكد لـ ⁧‫#الماتش‬⁩ أن اللاعب استغرب أن الزمالك لم يفاتحه في انضمامه للفريق، وأن اللاعب حزين من تجاهل الزمالك طلب ضمه من التعاون السعودي. ".

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن مصطفى فتحي لاعب فريق التعاون السعودي المعار إلى بيراميدز، أبلغ النادي الأهلي برغبته في الانضمام للفريق بالموسم الجديد.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "فتحي لديه رغبة قوية في الانضمام إلى النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية".

وأضاف أمير هشام: "وكيل مصطفى فتحي تواجد في النادي الأهلي ظهر اليوم وعقد اجتماع مع سيد عبدالحفيظ مدير الكرة وأمير توفيق مدير التعاقدات، ونقل الرغبة بالفعل للنادي الأهلي على ترحيبه بالانضمام".