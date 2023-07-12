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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مصطفى فتحي يغضب من الزمالك لهذا السبب

مصطفي فتحي
مصطفي فتحي

أعلن الإعلامي هاني حتحوت عن غضب مصطفي فتحي من الزمالك بسبب بعدم مفاوضتهم معه لضمه للموسم المقبل .

وكتب حتحوت من خلال حسابه الشخصي تويتر :" مصدر مقرب من مصطفى فتحي أكد لـ ⁧‫#الماتش‬⁩ أن اللاعب استغرب أن الزمالك لم يفاتحه في انضمامه للفريق، وأن اللاعب حزين من تجاهل الزمالك طلب ضمه من التعاون السعودي. ".

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مصطفى فتحي يقترب من الأهلي.. تفاصيل مثيرة

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نجم الزمالك السابق يصدم جماهير الأهلي بشأن مصطفى فتحي

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن مصطفى فتحي لاعب فريق التعاون السعودي المعار إلى بيراميدز، أبلغ النادي الأهلي برغبته في الانضمام للفريق بالموسم الجديد.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "فتحي لديه رغبة قوية في الانضمام إلى النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية".

وأضاف أمير هشام: "وكيل مصطفى فتحي تواجد في النادي الأهلي ظهر اليوم وعقد اجتماع مع سيد عبدالحفيظ مدير الكرة وأمير توفيق مدير التعاقدات، ونقل الرغبة بالفعل للنادي الأهلي على ترحيبه بالانضمام".

هاني حتحوت الزمالك الأهلى مصطفى فتحي نجم الزمالك السابق

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