خالد الغندور يحسم مصير مصطفى فتحي مع الأهلي

حسم الإعلامي خالد الغندور حقيقة انتقال مصطفي فتحي إلى النادي الأهلي .

وكتب الغندور من خلال حسابه الشخصي فيس بوك :" مصطفي فتحي هيكمل في بيراميدز بعد الاتفاق معه علي المقابل المادي لعقده السنوي و الموافقة علي راتبه ".



أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن مصطفى فتحي لاعب فريق التعاون السعودي المعار إلى بيراميدز، أبلغ النادي الأهلي برغبته في الانضمام للفريق بالموسم الجديد.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "فتحي لديه رغبة قوية في الانضمام إلى النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية".

وأضاف أمير هشام: "وكيل مصطفى فتحي تواجد في النادي الأهلي ظهر اليوم وعقد اجتماع مع سيد عبدالحفيظ مدير الكرة وأمير توفيق مدير التعاقدات، ونقل الرغبة بالفعل للنادي الأهلي على ترحيبه بالانضمام".