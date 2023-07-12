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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

دنيا سمير غانم عبر انستجرام: اللهم أبدل همي انشراحا

صدى البلد

شاركت الفنانة دنيا سمير غانم متابعيها دعاء عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

 

وكتبت دنيا : اللهم ابدل قلقي سكينة وهمي انشراح و سخطي رضا و خوفي طمائنينة و عجري قدرة و ضيقي فرح و عسري يسر و ضعفي قوة يا من تتنزل تفضلا ارفعني تكرما.

 

وشاركت الفنانة دنيا سمير غانم جمهورها صورة جديدة من تكريمها عن مسلسل جت سليمة عبر حسابها بموقع انستجرام.

 

وعلّقت دنيا سمير غانم على الصورة قائلة: ‏‎شكرًا لإذاعة nrjegypt علي جوائز مسلسل جت سليمة جائزة أحسن ممثلة كوميدية بتصويت أغلي جمهور، وجائزة أحسن مسلسل كوميدي من لجنة التحكيم المحترمة، وجائزة أحسن استايلست حسن مصطفي، وتكريم كريم يوسف مؤلف المسلسل والمؤلفة ندي عزت وتكريم مخرج العمل إسلام خيري، وجائزة أفضل مسلسل كوميدي محمد أحمد السبكي.

 

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