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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تامر أمين عن حرق المصحف في السويد: لعنة الله على التعصب والعنف..فيديو

الإعلامي تامر أمين
الإعلامي تامر أمين

علق الإعلامي تامر أمين، على حرق  المواطن السويدي لـ المصحف الشريف قائلًا: "لعنة الله على التعصب والعنف والكراهية ومن يدعو إليهم"، لافتاً إلى أنه لا يستحق الحديث عنه، ، و أنه لا يريد أن يعطي أحد قددر و حق أكبر من حقه.

تامر أمين: أبلغ رد على الجريمة التي أرتكبها المواطن السويدي


وأضاف تامر أمين، خلال تقديمه برنامج "آخر النهار"، المذاع عبر فضائية "النهار"،أن هناك جمعيات ومنظمات إسلامية في السويد نظمت مظاهرات بالألاف للتنديد بجريمة حرق المصحف الشريف، مؤكداً أن هذا  أبلغ رد على الجريمة التي أرتكبها المواطن السويدي في حق المصحف الشريف.

وتابع الإعلامي تامر أمين، قائلاً: "إذا كنت حرقت نسخة من المصحف، فهناك الملايين الذين يدافعون عنه"

 

 

تامر امين المصحف المصحف الشريف العنف المواطن السويدي الإعلامي تامر أمين

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