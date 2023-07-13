ريم البارودي تتألق في أحدث ظهور عبر انستجرام.. شاهد

شاركت الفنانة ريم البارودي، صوره جديدة نشرتها من خلال حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وتألقت "ريم البارودي" بإطلالة جذابه ملفتة، حيث ارتدت فستان صيفي ، مما عكس أنوثتها وأبرز قوامها الممشوق،واعتمدت مكياجا ناعما أبرز جمال ملامحها.

ومن المعروف أن ريم البارودي من الفنانات المهتمات بالسوشيال ميديا، حيث تُشارك جمهورها تفاصيل حياتها اليومية،فهي من أكثر نجمات الفن جرأة، كما أنها تفضل ارتداء الفساتين ذات التصميم الجريء.

يُذكر أن آخر أعمال النجمة ريم البارودي مسلسل "نقل عام"، وشارك في بطولته عدد كبير من النجوم أبرزهم: محمودحميدة، ومحمد محمود عبد العزيز، ومريهان حسين، وأميرة أديب، ونور خالد النبوي، وآخرون.

وشاركت ريم البارودي فى بطولة مسلسل "بنات السباعى" بطولة محمود حجازى، أحمد جمال سعيد، محمد التاجى،هناء الشوربجى، عبد الرحمن المر، هبة حسن، مارتينا عادل، ومن تأليف محمد إبراهيم، وإخراج تامر حمزة.

أهم أعمال ريم البارودي

يذكر أن من أهم أعمال ريم البارودي مسلسل حمزة وبناته الخمسة، ومسلسل حلقت الطيور نحو الشرق، ومسلسلحدائق الشيطان، ومسلسل قلب امرأة، ومسلسل نقطة نظام، ومسلسل أزهار، أما عن الأفلام فشاركت في باقة من أروعالأعمال السينمائية ومنها: امرأة هزت عرش مصر، الهاربتان، الفيل في المنديل، يا انا يا هوه، واستطاعت من خلالها أنتثبت تألقها في مجال الفن.



