وصول 27 ألف طن فحم بترولي لميناء سفاجا البحري

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 11 سفينة، وتم تداول 38000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 766 شاحنة و 31 سيارة حيث شملت حركة الواردات 33000 طن بضائع ، 391 شاحنة 119 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 5000 طن بضائع ، 375 شاحنة و31 سيارة .

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة LADY MIRAF وعلى متنها 27 ألف طن فحم بترولي اخضر قادمة من اسبانيا لغرض التحميص لإنتاج البلوكات واستخلاص الالومنيوم لصالح شركة مصر للألومنيوم حيث قامت الهيئة بالزام الشركة المستوردة باتباع الضوابط والاشتراطات والمعايير الخاصة باستخدام وتداول الفحم البترولي والحجري مع ضرورة تواجد ممثل من جهاز شئون البيئة لمتابعة اعمال التفريغ والتخزين .

كما يستعد الميناء لمغادرة السفينتين الحرية2 وبوسيدون اكسبريس فيما استقبل الميناء بالأمس اربع سفن وهى امل ، بوسيدون اكسبريس ، القاهرة والحرية1 وغادرت السفينتين امل والقاهرة ، كما يشهد ميناء نويبع تداول 1400 طن بضائع و 185 شاحنة حيث يشهد الميناء رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفن الثلاث وهى بريدج ، سينا وايلة، وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 4050 راكب بموانيها .