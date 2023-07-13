كاتب صحفي: مصر حريصة على الوقوف على مسافة واحدة من الجميع في أزمة السودان

‏قال الكاتب الصحفي أحمد ناجي قمحة رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية، أن منذ بداية الأزمة السودانية ومصر كانت حريصة على الوقوف على مسافة واحدة من جميع أطراف الأزمة.

وتابع أحمد ناجي قمحة خلال لقائه في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع عبر فضائية "الأولى"، كانت الدولة المصرية تبذل كافة المساعي من اجل أن توصل رسالة للجميع أن دولة السودان لها مقدرات وينبغي أن تحترم والشعب السوداني تربطنا به علاقات وثيقة على مدار التاريخ وأن لا مجال للتهاون او التفريط في حقوق الشعب السوداني.

وزارة الخارجية المصرية

وأضاف استطاعت مصر عمل ذلك من خلال المجهودات التي بذلتها وزارة الخارجية المصرية بمجلس الأمن.