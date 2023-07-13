توزيع مواد غذائية على الطلاب بعد امتحان الثانوية العامة.. شاهد

انتهى منذ قليل، طلاب الثانوية العامة من أداء امتحان امتحان الجبر والهندسة الفراغية لطلاب شعبة علمي رياضة بجميع محافظات الجمهورية.

عبر طلاب الثانوية العامة ، عن سعادتهم بامتحان امتحان الجبر والهندسة الفراغية الذي انتهوا من أداءه قبل قليل، مؤكدين أن الامتحان كان سهلا وفي متناول الطالب المتوسط وخالي من الصعوبات الكثيرة او المشكلات.

وعلى الجانب الأخر ، قامت شركة مواد غذائية بتوزيع منتجاتها فور خروج الطلاب من اللجان باحدى مدارس الجيزة ، احتفالا مع طلاب الثانوية العامة بانتهاء الامتحانات اليوم .

على الجانب الأخر ، أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه بالنسبة لـ امتحان الاحياء ثانوية عامة 2023 و امتحان الفلسفة 2023 فتتمثل المواصفات فيما يلي :

* الدرجة الكلية من 60

* عدد الأسئلة المقالية سؤالين مخصص لهما 4 درجات

* عدد الأسئلة الموضوعية 44 سؤالًا مخصص لها 56 درجة

* إجمالي عدد الأسئلة 46 سؤالًا

مواصفات امتحان الجبر والهندسة الفراغية 2023



* الدرجة الكلية من 30

* عدد الأسئلة المقالية سؤالين مخصص لها 4 درجات

* عدد الأسئلة الموضوعية 18 سؤالًا مخصص لها 26 درجة

* إجمالي عدد الأسئلة 20 سؤالًا

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني: في جميع امتحانات الثانوية العامة 2023 ، تكون أسئلة الاختيار من متعدد MCQ نسبتها 85% ، أما الأسئلة المقالية لا تتعدى نسبتها 15%

وأضافت وزارة التربية والتعليم ، أن 30% من اسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023 للمستويات العقلية البسيطة، و40% للمستويات العقلية المتوسطة، و30% للمستويات العقلية العليا.

طلاب الثانوية العامة

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