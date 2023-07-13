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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

محافظ القاهرة ووزير التربية والتعليم يتفقدان امتحانات الثانوية العامة داخل مستشفى 57357

صدى البلد

تفقد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، ومحافظ القاهرة، اللواء خالد عبد العال، صباح اليوم، سير امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣ (الدور الأول)، وتفقدا اللجنة الخاصة المنعقدة داخل مستشفى سرطان الأطفال 57357. 

ويؤدى 29 طالبًا وطالبة الامتحان فى مادة الأحياء للشعبة العلمية علوم، ومادة الرياضة البحتة (الجبر والهندسة الفراغية) شعبة الرياضيات، ومادة الفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية، وذلك بلجنتين إحداهما للبنات والأخرى للبنين، وتضم لجنة الطلاب  15 طالب 8 طلاب بالقسم الأدبي، و7 طلاب بالعلمي، بينما تضم لجنة الطالبات 14 طالبة، 7 طالبات بالقسم الأدبي و7 طالبات بالعلمي.

وشدد حجازي، على تهيئة الأجواء المناسبة لأبنائنا الطلاب وتوافر كل سبل الراحة والدعم لأداء الامتحانات، بما لا يتعارض مع جرعات علاجهم، مع الالتزام بكل القواعد والضوابط المنظمة للعملية الامتحانية، متمنيًا للطلاب الذين يؤدون الامتحانات داخل المستشفى السلامة والشفاء العاجل والنجاح والتوفيق.

كما اطمأن الوزير من الطلاب على مستوى الامتحان ووضوح الأسئلة، حيث أعربوا عن رضاهم عن مستوى الامتحان، ووجهوا الشكر للوزارة لحرصها على الحفاظ على صحتهم ومستقبلهم في نفس الوقت، ومنحهم حقهم في العلاج والتعليم.

وأعرب وزير التربية والتعليم، عن شكره لإدارة مستشفى سرطان الأطفال 57357 على التنسيق والتعاون مع الوزارة لعقد امتحانات كل المراحل التعليمية من الصف الرابع الابتدائى وحتى الثانوية العامة حفاظًا على مستقبل الأطفال المرضى بالمستشفى، وذلك فى إطار تقديم الرعاية المتكاملة للأطفال مرضى السرطان والحفاظ على صحتهم، وعدم انقطاعهم عن دراستهم للحفاظ على مستقبلهم.

وأشاد الوزير بتنسيق المستشفى بشكل كامل ومتواصل مع وزارة التربية والتعليم، قبل وأثناء وبعد انتهاء الامتحانات وحتى إعلان نتيجة الطلاب.

كما أشاد الوزير باهتمام المستشفى بالحفاظ على عدم توقف تحصيلهم الدراسي نتيجة فترة العلاج الطويلة، ما يؤدى إلى ضعف قدرة الطالب على استيعاب المنهج الدراسى بعد العلاج، كما أشاد بالمساهمات المقدمة لمستشفى مدرسة 57357 التي تهدف إلى مساعدة الطلاب على فهم المناهج الدراسية، حيث تساهم مدارس مصر 2000 بتوفير فريق من المدرسين للتدريس للطلاب الذين يتلقوا العلاج بالمستشفى بجميع المراحل الدراسية، وتقديم الدعم اللازم للطلاب فى دراستهم، فضلًا عن توفير منح دراسية لهم فى الجامعات المختلفة الخاصة لمساعدتهم على بدء حياة ومستقبل جديد مثل زملائهم.

من جانبه، أشار محافظ القاهرة إلى أن اليوم هو نهاية مرحلة وبداية مرحلة جديدة للطلاب متمنيًا لهم جميعًا التوفيق فى الالتحاق بالكليات التى يرغبونها وأن يكلل جهدهم وأولياء أمورهم بالتوفيق، مقدما التحية لعزم ومثابرة الطلاب الذين يؤدون الامتحانات بلجان مستشفى ٥٧٣٥٧ رغم الظروف التى يمرون بها داعيًا الله أن يمن عليهم بالشفاء العاجل .

وأكد محافظ القاهرة أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وفرت كافة التسهيلات طوال أيام الامتحانات، كما تم اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب والمعلمين وكافة العاملين بأعمال المراقبة والنظام والتأمين خلال فترة انعقاد الامتحانات مما أسهم فى انتظام سير عملية الإمتحان  . 

وأكد محافظ القاهرة أنه تم تطبيق أقصى درجات الحماية والوقاية للطلاب قبل وأثناء وبعد أداء الامتحانات .

وأشار محافظ القاهرة إلى أن إجمالى عدد طلاب الثانوية العامة بالقاهرة هذا العام بلغ  ١١٣٣٤٣ طالب وطالبة من ٣٣ إدارة تعليمية موزعين على ٣٠٣ لجنة من بينهم ٥ لجان خاصة  ٣ منهم بمستشفى ٥٧٣٥٧ ، وواحدة بمعهد الأورام، منهم ٢٥٠٤٣ طالب وطالبة بشعبة علمى علوم ، و ٢٣٣٠٠ طالب وطالبة بشعبة علمى رياضة ، و ٥٨٥٢١ طالب وطالبة بالشعبة الأدبية بإجمالى ١٠٦٨٦٤ طالب وطالبة بالإضافة إلى ٦٤٧٩ طالب وطالبة من المدارس الدولية.

وخلال الجولة، قام الدكتور رضا حجازي بزيارة الطالب مهند احمد عبد الفتاح بالصف السادس الابتدائي، حيث وجه التكفل بكافة المصروفات الدراسية للطالب.

وقد رافق وزير التربية والتعليم ومحافظ القاهرة خلال الجولة بالمستشفى المهندسة جيهان عبد المنعم نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية ، وأيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة واحمد عبد المنعم مدير إدارة العلاقات العامة مستشفى سرطان الاطفال ٥٧٣٥٧ واللواء محمود البهي مستشار المدير التنفيذي للشئون الحكومية.

القاهرة الثانوية العامة امتحانات الثانوية العامة مستشفى سرطان الأطفال النتيجة النهائية

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