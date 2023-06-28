أخبار التعليم| جامعة القاهرة تشهد طفرة خلال عهد الرئيس السيسي.. أهالي طلاب الثانوية العامة: بلاش تصعبوها في الفيزياء

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

منظومة التعليم والبحث العلمي بجامعة القاهرة تشهد طفرة خلال عهد الرئيس السيسي

اشاد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي بما حققته جامعة القاهرة من إنجازات عديدة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال السنوات الماضية، في الفترة من 2014 حتى 2023، وأدى ذلك إلى تطوير شامل في المنظومة التعليمية والبحثية بالجامعة.

حقوق القاهرة تشطب قيد طلاب الدراسات العليا في هذه الحالة |تفاصيل

أعلن الدكتور محمد سامح عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة ، تعليمات مهمة لطلاب الدراسات العليا .

وقال الدكتورة محمد سامح ، يرجي من جميع الطلاب الالتزام بسرعة سداد الرسوم الدراسية المستحقة وإلا ستضطر الإدارة بشطب قيد غير الملتزمين بالسداد في موعد أقصاه أول سبتمبر ٢٠٢٣م.



خطوات سداد قيمة التظلم على نتائح الامتحانات بنظام فوري

أعلن الدكتور هشام عبد الحكم، عميد كلية طب الأسنان بجامعة القاهرة، عن نتائج الفصل الدراسى الثانى.

وقال الدكتور هشام عبد الحكم إن فتح باب التظلمات يبدأ من اليوم لمن يرغب فى التظلم، علماً بأن قيمة التظلم للمقرر الواحد 50 جنيها مصريا (لكل الجنسيات)، ويتم السداد عن طريق نظام "فورى" وإرفاق صورة لإيصال الدفع مع البيانات المطلوبة، ويستمر قبول الطلبات حتى الساعة الثامنة مساء يوم الاثنين الموافق 26 يونيو على الرابط التالي:

إتاحة عدد من المنح.. أبرز تصريحات مجلس جامعة القاهرة خلال اجتماعة الأخير

عقد مجلس جامعة القاهرة، برئاسة الدكتور محمد الخشت، جلسته الشهرية بقاعة الاحتفالات الكبرى، بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأمين عام الجامعة، لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالعملية التعليمية والبحثية والخدمية.

القومى للأورام: وحدة استقبال الطوارئ تعمل على مدار الساعة أثناء إجازة العيد

أعلن الدكتور محمد عبد المعطى سمرة، عميد المعهد القومى للأورام، عن أيام الإجازة الرسمية للمعهد.

10 سنوات على ثورة 30 يونيو.. مصر تشهد طفرة كبيرة في قطاع المستشفيات الجامعية

شهدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال العشر سنوات الماضية العديد من الإنجازات المتميزة في مختلف القطاعات والميادين، ولعل من أهمها قطاع "المستشفيات الجامعية"، وأعمال التطوير التى شهدتها تلك المستشفيات والتى تمت على قدم وساق وفق الخطة الإستراتيجية الشاملة التي تتبناها الدولة لدعم وتطوير المستشفيات الجامعية، وفى ضوء توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بأهمية تسريع وتيرة ما يتم بذله من جهود لتطوير منظومة الصحة في مصر، وتطوير القدرات المادية والبشرية العاملة في هذا القطاع الحيوي بما يساهم في تحسين الخدمة الطبية المقدمة إلى المواطنين، والارتقاء بمستوي الرعاية الصحية التي يتلقونها.

بعد أزمة امتحان الكيمياء| أهالي طلاب الثانوية العامة: بلاش تصعبوها في الفيزياء

حالة من القلق تسيطر على طلاب الثانوية العامة 2023 الشعبة العلمية واولياء امورهم ، خوفا من امتحان الفيزياء المقرر أن يؤديه طلاب الثانوية العامة 2023 يوم 2 يوليو 2023 بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى 2023 .