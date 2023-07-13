نائب محافظ بني سويف يناقش إجراءات إقامة معرض للمنتجات بأسعار مخفضة

التقى نائب محافظ بني سويف بلال حبش وفدا من الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات وأمانة حزب مستقبل وطن، لبحث سبل الدعم المشترك لتنفيذ معارض لمنتجات بأسعار مخفضة ،وذلك في إطار التعاون بين الهيئة والحزب والمحافظات

ناقش نائب المحافظ مع وفد الهيئة،بعض التفاصيل والإجراءات الخاصة بمعاينة الموقع الذي تم اختياره والموافقة على إقامة المعرض "المزمع إقامته خلال سبتمبر المقبل"، وذلك بالتنسيق مع مديري المناطق الصناعية لتوفير المصانع الراغبة في المشاركة في المعرض ، الذي سيضم تشكيلة متنوعة من المنتجات والسلع مثل ( الأجهزة الكهربائية ،صناعات هندسية ـأثاث ،سجاد، مفروشات ، منسوجات وصناعات غذائية ..)

أشار نائب المحافظ إلى توجيهات المحافظ "د.محمد هاني غنيم"، بتوفير كافة التسهيلات والإجراءات اللازمة لإقامة المعرض والتنسيق مع الجهات ذات الصلة للحصول على التراخيص والموافقات المطلوبة لإقامة المعرض، واستيفاء اشتراطات الأمن والسلامة المهنية المطلوبة في هذا الجانب.

حضر الاجتماع:الأستاذ أيمن وفيق رئيس الإدارة المركزية للمعارض والمؤتمرات، الأستاذ مصطفى شعبان أمين شئون التجارة والصناعة وعضو هيئة مكتب المحافظة حزب مستقبل وطن،الأستاذ هشام صلاح مدير عام المعارض بالهيئة ، الأستاذ أحمد عبد السلام حسين أمانة الصناعة والتجارة حزب مستقبل وطن،الأستاذة ناريمان شعبان مدير عام التسويق ، المهندسة أمل عبد الفتاح ، الدكتور علاء سعيد مدير وحدة التنمية الاقتصادية ومسؤول المعارض والأسواق بديوان عام المحافظة