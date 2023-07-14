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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رسميا.. يوفنتوس يبدأ إجراءات الانسحاب من دوري السوبر الأوروبي

فريق يوفنتوس
فريق يوفنتوس

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي، بدء إجراءات انسحابه من مشروع دوري السوبر الأوروبي، الذي فشل قبل أن يخرج إلى النور.


وذكر نادي يوفنتوس في بيان رسمي إنه بدأ نقاشا مع ريال مدريد وبرشلونة بشأن الانسحاب من المشروع. ولا يزال الناديان الإسبانيان متمسكين بالمشروع.
 

وأضاف: "بعد تلك المباحثات ونتيجة الاختلافات القائمة بشأن تفسير البنود التعاقدية ذات الصلة التي يمكن تطبيقها على مشروع دوري السوبر، يؤكد يوفنتوس أنه بدأ إجراءات الانسحاب".
 

وأوضح  أن الانسحاب لن يكتمل ويصبح ساريا إلا بموافقة ريال مدريد وبرشلونة.
 

وانطلقت مبادرة دوري السوبر الأوروبي في أبريل 2021، بقيادة العديد من الأندية الأوروبية أبرزها برشلونة وريال مدريد ويوفنتوس، في محاولة لانتزاع السيطرة على اللعبة وعائداتها الكبيرة من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا".
 

وانهارت المبادرة خلال أيام قليلة من انطلاقها في ظل انتقادات من الجماهير واللاعبين دفعت مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وليفربول وتوتنهام هوتسبير وأرسنال وتشيلسي وميلان وإنتر ميلان وأتليتيكو مدريد للانسحاب.

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