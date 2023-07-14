إصابة 20 فلسطينيا في اقتحام قوات الاحتلال قرية سبسطية بنابلس

أفادت وسائل إعلام فلسطينية ،اليوم الجمعة، بإصابة 20 مواطنا بالاختناق، في القرية سبسطية شمال غربي محافظة نابلس، في ظل إطلاق قوات الاحتلال الغاز السام على الفلسطينين.

وقالت مصادر فلسطينية في القرية، إن عشرات الجنود اقتحموا سبسطية عند منتصف الليل واعتدوا على مواطنيها.

وأفادت مصادر في الهلال الأحمر بأن 20 مواطنا أصيبوا بالاختناق بالغاز السام، بينهم مسنة.

ويذكر أن قرية سبسطة تتعرض بشكل متكرر للاقتحام من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين، فيما تسعى سلطات الاحتلال للسيطرة على المنطقة الأثرية في البلدة وإغلاقها.