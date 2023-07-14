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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

من جديد.. مسرح 23 يوليو بالمحلة يستقبل أبطال عرض "الثعبان يبتلع الشمس"

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

يشهد مسرح 23 يوليو بمدينة المحلة الكبرى استعدادات خاصة لاستقبال فعاليات العرض المسرحي "الثعبان يبتلع الشمس".

وأعلنت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني، استئناف العروض بداية من يوم غد السبت الموافق 15 يوليو، وحتى يوم 18 من نفس الشهر، وذلك بعد توقفها خلال إجازة عيد الأضحى.

تدور أحداث العرض المسرحي الذي يقوم ببطولته فرقة أطفال مسرح 23 يوليو بالمحلة حول العالم الافتراضي الذي يعيش به سكان العالم، وكيف تحولوا من بشر إلى مجموعة من الروبوتات، حيث أصبحت الآلات تسيطر على كافة مجالات الحياة، في ذات الوقت الذي يحاول فيه "أبوفيس" في تنفيذ خطته للسيطرة على العالم من خلال إطلاق فيروس خفي داخل لعبة.

يقوم بتجسيد الشخصيات على المسرح: سلمى كريم، باترك نصر الله، أحمد عبد السلام، مهند سركيس، آلاء مرسي، بسمة جمال، ودنيا ناجي، تأليف هالة مصطفى، أغاني وأشعار مجدي الحمزاوي، ألحان حسام الشريف، غناء بسنت شميس وعبد الرحمن صقر، ومروان أحمد، ديكور حسين راشد، استعراضات خالد النموري، مخرج منفذ عبد العزيز خفاجي وأحمد عبد السلام، ومن إخراج إبراهيم الطنطاوي.

جدير بالذكر أن العرض المسرحي "الثعبان يبتلع الشمس" من إنتاج الإدارة العامة للمسرح، التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، ويأتي العرض ضمن العروض المسرحية لفرع ثقافة الغربية، التابع لإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، برئاسة أحمد درويش.

مسرح 23 يوليو الثعبان يبتلع الشمس الهيئة العامة لقصور الثقافة عمرو البسيوني أجازة عيد الأضحى

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