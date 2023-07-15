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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الدولار قرب أدنى مستوى في 15 شهرًا مع توقعات بتوقف رفع الفائدة الأميركية قريبًا

صدى البلد

حوم الدولار قرب أدنى مستوى في 15 شهرًا الجمعة 14 يوليو ويتجه صوب أكبر تراجع أسبوعي منذ نوفمبر  بعد بيانات تضخم أميركية ضعيفة عززت مراهنات المستثمرين على أن الفدرالي الأميركي يقترب من إنهاء مسار رفع الفائدة.
              
وكشفت بيانات أمس الخميس أن أسعار المنتجين الأميركيين ارتفعت على نحو لا يكاد يذكر في يونيو، فيما كانت الزيادة السنوية لتضخم أسعار المنتجين هي الأقل في قرابة ثلاثة أعوام، وذلك بعد يوم من إعلان بيانات أظهرت أن أسعار المستهلكين زادت على نحو طفيف في الشهر الماضي.
              
وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة عملات رئيسية، 0.06% إلى 99.827 بعد ملامسة أدنى مستوى في 15 شهرًا عند 99.574 في وقت سابق من الجلسة. وتراجع المؤشر 2.4% هذا الأسبوع وهو أكبر انخفاض أسبوعي في ثمانية أشهر.
              
وارتفع اليورو إلى أعلى مستوى في 16 شهرًا مقابل الدولار عند 1.1243 دولار في المعاملات الآسيوية قبل أن يستقر عند 1.1227 دولار.
              
وانخفضت الكرونة السويدية 0.5% مقابل الدولار عند 10.2560  لتتحرك مبتعدة عن أعلى مستوى في شهرين مقابل الدولار بلغته اول أمس الخميس.
              
كما نزل الدولار الأسترالي 0.3% إلى 0.6868 دولار.
              
وانخفض الين الياباني 0.25% إلى 138.41 مقابل الدولار ويتجه صوب تحقيق أفضل أداء أسبوعي مقابل الدولار منذ يناير

أسعار المستهلكين الدولار الزيادة السنوية العملة الأميركية المستثمرين الكرونة السويدية الفدرالي الأميركي

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