وزير الدفاع البريطاني يعتزم التنحي عن منصبه.. تفاصيل

قال وزير الدفاع البريطاني بن والاس إنه يخطط لمغادرة الحكومة في التعديل الوزاري المقبل ولن يخوض الانتخابات العامة المقبلة.

وذكرت صحيفة "تايمز" البريطانية أن والاس أبلغ رئيس الوزراء ريشي سوناك بخططه في 16 يونيو الماضي، لكنه كان يأمل في الإعلان عن الأمر في وقت لاحق من الصيف.

ونقلت الصحيفة عن والاس قوله "لن أكون في الحكومة المرة القادمة".

وأوضحت أنه استبعد خوض انتخابات عامة "قبل الأوان" وإجباره على إجراء انتخابات فرعية أخرى.

وأشار والاس للصحيفة: "ذهبت إلى السياسة في البرلمان الاسكتلندي عام 1999. وهذه هي السنة 24 عامًا".