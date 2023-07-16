فرج عامر: زياد طارق لن يستمر مع سموحة .. والفريق سيختلف الموسم المقبل

عرب المهندس محمد فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على المصري البورسعيدي ضمن منافسات الجولة 34 والأخيرة من مسابقة الدوري الممتاز بهدف تظيف لمحمود حليمو .

وقال محمد فرج عامر في تصريحات لبرنامج "البريمو" مع الإعلامي محمد فاروق ، عبر قناة "TeN" : " سعيد بالفوز الذي حققه سموحة على المصري في نهاية مشوار الفريق بالدوري ، لكن بشكل عام لست راضياً عن ترتيب الفريق هذا الموسم ، وسنظهر بشكل مختلف تماماً الموسم المقبل مع التدعيمات الجديدة ".

وأضاف : " لن نمدد إعارة زياد طارق من النادي الأهلي ، رغم كونه لاعب مميز لكن الظروف لم تساعده على التأقلم في سموحة ، كما سنحصل على مقابل مادي كبير بعد الإتفاق على بيع لاعب الوسط البنيني "دوكو دودو" .