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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بشرى سارة لطلاب الإعدادية بشأن التقديم بـ مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

قرّر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، تعديل شروط قبول الطلاب في مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM .

فبعد أن كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تشترط إلى جانب حصول الطالب في الشهادة الإعدادية على 98%  حصوله أيضًا على الدرجة النهائية في ( اللغة الانجليزية ، أو العلوم ، أو الرياضيات) ، قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ان يسمح بقبول الطالب الحاصل على 98% في الاعدادية فقط دون النظر إلى حصوله على الدرجة النهائية في أي من المواد المذكورة .

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، إنه للتقديم في مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM ..  بالنسبة للطالب الحاصل على 95% فقط في الشهادة الاعدادية ، فلن يتمكن من التقديم في مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM إلا إذا كان حاصلا على الدرجة النهائية في ( اللغة الانجليزية ، أو العلوم ، أو الرياضيات) .

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعلمي الفني للقبول في مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM ، بعد ذلك سوف يدخل الطالب للتصفية الأخرى عن طريق امتحان في المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، مشيرةً إلى أن هذا الامتحان يكون في التفكير الابتكاري والاستعداد لدراسة المواد العلمية.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM ، يكون لهم تنسيق خاص بهم وليس تنسيق الثانوية العامة العادية ، لأنه وفق ترتيب مجاميعهم مكانهم يكون محفوظ في الجامعات.

وأكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الدولة مهتمة بالموهوبين والمتفوقين، لذا تم انشاء مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني : حاليا عدد مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM وصل لـ 19 مدرسة على مستوى الجمهورية يدرس بها 5 آلاف طالب ، ومن المقرر أن يزيد عدد مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM لـ 21 مدرسة على مستوى الجمهورية بحلول العام القادم .

مزايا مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM

أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الجميل في مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM انها تقوم على التعلُم بطريقة حل المشكلات ، ونظام الامتحان فيها مختلف لانه عبارة عن اختبار مفاهيم واختبار استعداد اكاديمي لكل مادة ، ولذا مجاميع طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM غالبا تكون اقل من الثانوية العامة .

وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الجميل أيضا في مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM ، أنه يتم تكليف الطلاب بعمل مشروعات كبرى “الكابستون” تقابل التحديات الكبرى التي تقابل مصر مثل التصحر والتلوث ونقص المياه ، لافتا إلا أن بعض الطلاب اشتركوا في مسابقات دولية بهذه المشروعات وحققوا مراكز متقدمة .

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