الجنرال مينيهان..من توقع الحرب مع الصين إلى قيادة أضخم تدريبات أمريكية بالمحيط

قاد الجنرال مايك مينيهان قائد سلاح الجو الأمريكي، تدريبات “غير مسبوقة” للقوات الجوية في منطقة المحيط الهادئ، شارك فيها نحو 800 طائرة من مختلف الأنواع والأغراض.

وقال مينيهان، إن هذه التدريبات تهدف إلى “إظهار قدرات قوات التحالف على التحرك بسرعة وفعالية في أي مكان في المحيط الهادئ”، وأنها تمثل "إشارة قوية للصديق والعدو على حد سواء".

من هو مايك مينيهان؟

الجنرال مايك مينيهان، القائد الجوي الأمريكي، الذي توقع الحرب مع الصين، والذي يترأس قيادة النقل الجوي2 التي تشرف على خدمة أسطول النقل وإعادة تزويد الطائرات العسكرية بالوقود.

وفي مذكرة بعث بها إلى قيادته في فبراير 2023، حذر من أنه يجب على الولايات المتحدة أن تستعد بسرعة لمواجهة مباغتة مع الصين، قائلا إنه يتوقع أن تندلع الحرب في عام 2025.

واستند في توقعاته إلى أهداف الرئيس الصيني شي جين بينج واحتمال انشغال واشنطن وتايبيه بقضايا محلية أخرى في ذلك الوقت.

وأضاف: "آمل أن أكون مخطئا".

وأكد، أن هذه التدريبات تستجيب للتحديات التي تشكلها الصين وروسيا في المنطقة، وأنها تعزز من التحالفات والشراكات مع دول أخرى.