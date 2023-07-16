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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الباز عن استغلال الإخوان لواقعة "سيدي براني": يحاولون تسخين الناس

ارشيفية
ارشيفية

كشف الإعلامي محمد الباز، " تفاصيل أحداث سيدي براني وكيف استغلت لجان الإخوان الواقعة.

وقال الباز خلال تقديم حلقة اليوم من برنامج "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار" إن شخصًا توفى أثناء استيقاف الشرطة سيارته خلال مأموريتها الأمنية بمحافظة مرسى مطروح للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية والاتجار في المواد المخدرة.

وأضاف، أن الأهالي تجمهروا أمام ديوان قسم شرطة "سيدي براني" إثر الحادث مما أسفر عن وفاة أحد أفراد الأمن، وحدوث تلفيات بالممتلكات العامة.

وعلق الباز على الحادث قائلًا: "الحادث يثير الشك خاصة في منطقة حساسة مثل سيدي براني، ومثل هذه الحوادث تحدث في مصر والعالم باستمرار ولا أقلل من الحدث لكن هذا يحدث"، مؤكدًا أن لجان جماعة الإخوان الإرهابية تتعمد استغلال أي حدث لصناعة فوضى واضطراب.

وتابع: "لجان الإخوان تحاول طوال الوقت تسخين الناس، وتصوير أنه لا أحد يحاسب أفراد الجيش والشرطة".

كما استعرض الباز بيان النيابة العامة عن إحالة ضابط شرطة و5 آخرين للمحاكمة الجنائية في أحداث سيدي براني، مضيفًا: "فكرة تصدير أن هذا ضابط ولا يُحاسب، لا هذا ليس موجودًا".

وعن تجمهر المواطنين أمام قسم الشرطة قال: "سلوك الناس هنا غير طبيعي، في النهاية هناك دولة".

وتابع : "ثم تتم سرقة السيارتين لاستخدامهما في أعمال إجرامية كنوع من الانتقام"، مؤكدًا أن هذا نموذج مصغر لما يحدث في مصر طوال الوقت.

هناك مزيدات من الجماعة الإرهابية تعمل على تسخين الناس

واستكمل: "مصر دولة عددها 110 مليون في مؤسسات ومواطنين مجتمع طبيعي، لكن لا يتم التعامل مع الأحداث بشكل طبيعي وكأن هذا أمر غريب، يعمم سلوك فرد على المؤسسة كلها".

وواصل: "هناك مزيدات من الجماعة الإرهابية بهدف تسخين الناس وتصوير الأمر كأن الجيش والشرطة ركبوا على رقاب الناس ومحدش يقدر يحاسبهم هو عاوز يصور ويرسم الصورة دي وهذا أمر خاطئ تمامًا".

محمد الباز سيدي براني مرسى مطروح مصر جماعة الإخوان

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