حبس شخص لاتهامه بكسر زجاج سيارة وسرقة محتوياتها في التجمع الخامس

أمرت جهات التحقيق حبس شخص 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معه لاتهامه بكسر زجاج سيارة وسرقة محتوياتها في التجمع الخامس.

وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة وتم بإرشاده ضبط جزء من متحصلات واقعة السرقة بمسكنه ، وأضاف بإنفاقه باقى المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباته الشخصية.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تمكنت من ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" مقيم بمحافظة الجيزة لقيامه بإرتكاب واقعة كسر زجاج إحدى السيارات بدائرة قسم شرطة قسم شرطة التجمع الخامس وسرقة مبلغ مالى وبحوزته (فرد خرطوش - طلقة لذات العيار- عدد من أقراص التامول المخدر).

