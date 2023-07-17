طلب إحاطة لمراجعة سلامة الأبنية التعليمية وصيانتها خلال الإجازة الصيفية

تقدم النائب كريم طلعت السادات عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس موجه إلى الدكتور رضا حجازي وزير التربية و التعليم والتعليم الفني، بشأن وضع خطة متكاملة للصيانة الدورية للمدارسة مع نهاية كل عام داسي، ورصد المدارس التى تحتاج لصيانة للقيام بها خلال الإجازة الصيفية، استعدادا للعام الجديد للحفاظ على أرواح أبنائنا الطلاب.

وقال "السادات" فى الطلب المقدم منه، ان هناك عدد كبير من المدارس تعاني من تدهور البنية التحتية بها بسبب غياب الصيانة بها، خاصة بعد تكرار سقوط أجزاءا من مباني بعض المدارس على الطلاب أثناء الفصل الدراسي سواء كانت أسوار او نوافذ، مما يستوجب العمل على تحسين أبنية المدارس وإجراء الصيانة الدورية لها، لتوفير أبنية مناسبة لأبنائنا الطلاب تضمن لهم أكبر قدر من الأمان والسلامة.

وشدد عضو مجلس النواب على اهمية أن تضع وزارة التربية والتعليم خطة متكاملة للصيانة الدورية للمدارسة مع نهاية كل عام دراسي بل كل فصل دراسي، لتكون جاهزة لاستقبال أبنائنا الطلاب مع بداية العام الدراسي الجديد، وذلك حتى لا نكرر حوادث السنوات الماضية.

وطالب "السادات "، بضرورةإصدار كتاب دوري للمديريات بالمحافظات لمراجعة الصيانة بشكل دوري ، ورصد المدارس التى تحتاج إلى إجراء صيانة أو تعاني من مشكلات بالمباني وإبلاغ الوزارة بها، لتكون مسئولة عن إجراء الصيانة اللازمة قبل بداية العام الدراسي.