أبرزها إنشاء عاصمة صناعية..7 طلبات إحاطة لوكيل صناعة النواب بدور الانعقاد الثالث

شهدت لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة المهندس معتز محمود ، خلال دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثاني، العديد من الاسهامات والنشاطات لأعضاء اللجنة من خلال مشاركتهم الفعالة في تقديم طلبات إحاطة ومناقشة قوانين بخلاف مناقشة موضوعات هامة تخص القطاع الصناعي.

ومن أبرز الاعضاء الذين كان لهم دور فعال خلال دور الانعقاد المنتهي ، محمد سعد عوض الله وكيل لجنة الصناعة الذي شارك باسهاماته بعدد من طلبات الإحاطة المقدمة للجنة الصناعة .

وتقدم النائب محمد سعد عوض الله بعدد ٧ طلبات إحاطة علي مدار دور الانعقاد العادي الثالث بشأن موضوعات دور وزارة التجارة والصناعة في تنمية الصناعة الخضراء المستدامة وتعزيزها في القطاع الصناعي ، وإنشاء عاصمة صناعية علي غرار العاصمة الإدارية للاستفادة من الثروات الطبيعية ، وسياسة وزارة التجارة والصناعة في توطين الصناعة المحلية والتحول التدريجي لمنع استيراد المثيل المحلي ، واستثناء المصانع التي عليها مستحقات دولارية للموردين الاجانب بتدبير العملة حتي تتمكن من تسديد مديونياتها للمورد ، وطلب شركة سينمار بزيادة الرسوم الجمركية علي خامة البي في سي مما يؤدي إلي زيادة تكلفة المنتج وتقليل فرصته التنافسية ، بالإضافة إلى قرار وزير المالية بإيقاف الاستثناء الخاص بمد صلاحية الرقم التعريفي ACID.