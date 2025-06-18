أخبار الوادي الجديد.. تلقى تظلمات نتيجة الشهادة الإعدادية وإنشاء مبنى لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار اليوم كان من اهمها:

تلقى تظلمات نتيجة الشهادة الإعدادية فى الوادى الجديد إلكترونيا

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد، عن استمرار تلقى تظلمات طلاب الشهادة الإعدادية، من خلال تقديم طلب التظلم وسداد الرسوم المقررة إلكترونيًا؛ وذلك توفيرًا لوقت وجهد الطلاب وأولياء الأمور وفى إطار جهود التيسير على المواطنين، وتنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بالتوسع فى منظومة الحكومة الرقمية.

وقال الدكتور سامى فضل وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، إنه جرى رفع نتيجة طلاب الدور الثانى وتمت إتاحتها على التطبيق، فضلًا عن إتاحة النتيجة كاملة بالإدارات التعليمية بداية من اليوم الثلاثاء، مشيرا إلى حصول 70% من طلاب الشهادة الإعدادية على نتيجتهم من خلال التطبيق الإلكترونى الذى تم إطلاقه أمس الإثنين بالتزامن مع إعلان النتيجة؛ لتيسير حصول الطلاب على عدد من الخدمات منها نتائج الامتحانات والتظلمات.

إنشاء مبنى خدمي استثماري لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة في الوادي الجديد

وجّه اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد بسرعة الانتهاء من أعمال الإنشاءات بمقر المبنى الخدمي الجاري تنفيذه بجوار مركز حسن حلمي لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة بالخارجة؛ وذلك لصالح دعم موارد المركز و خدمة منتفعيه.

وأشار المحافظ إلى أن المبنى يضم صالات لياقة بدنية مجهزة بأحدث الأجهزة الرياضية ومحال تجارية وعيادات طبية ووحدات سكنية وإدارية، يخصص عائدها لصالح الإنفاق على احتياجات المركز وتطوير خدماته، والمقرر افتتاحها خلال احتفالات المحافظة بالعيد القومي.

و يقدم مركز حسن حلمى خدمات متكاملة لتأهيل ودمج ذوى الاحتياجات الخاصة وإتاحة خدمات طبية وترفيهية لهم وفقاً لأحدث الوسائل التكنولوجية والعلاجية حيث يتكون المبنى من عدة أجزاء تتضمن مبنى مكون من طابقين واستراحة لإقامة الوافدين من أسر الاطفال الخاضعين للعلاج.

مجمع حرفي.. محافظ الوادي الجديد يتفقد أعمال تطوير الحملة

تفقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، خلال جولته التفقدية اليوم، مقر الحملة الميكانيكية التابعة لديوان عام المحافظة بمدينة الخارجة، يرافقه سيد محمود سكرتير عام المحافظة، والعقيد إيهاب نافع سكرتير عام المحافظة المساعد والقيادات التنفيذية المعنية.

تابع المحافظ الانتهاء من أعمال إنشاء المبنى الإداري الملحق بالحملة والذي يضم مكاتب إدارية وورش إصلاح وصيانة ومخازن ودورات مياه، موجهًا بسرعة رفع كفاءة الجراج وتقسيمه ليضم حملات كافة المديريات والمصالح الحكومية.

من ناحية أخرى، تفقد المحافظ مشروع إنشاء المجمع الحرفي الجاري تنفيذه بمدينة الخارجة على مساحة ١٠٠٠م٢، والذي يضم ورشا حرفية ووحدات إنتاج مستلزمات تعبئة وتغليف التمور ومساحات تدريبية، مشيرًا إلى أنه جار البدء في تنفيذ مجمع آخر بمركز بلاط بالتزامن مع انتهاء العمل بمجمع الخارجة.