قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عصام الحضري: مبحبش شوبير الكبير ومصطفى عنده شخصية وقريب لقلبي
إغلاق السفارة الأمريكية في القدس من الأربعاء إلى الجمعة
جيش الاحتلال يصدر أوامر إخلاء جديدة للمنطقة رقم 18 في طهران
إيران: اشتباك أمني مع خلية يُشتبه بارتباطها بالاستخبارات الإسرائيلية جنوبي طهران
جيش الاحتلال: هاجمنا موقعا لإنتاج أجهزة الطرد المركزي ومواقع تصنيع أسلحة لإيران
أسعار بورصة الدواجن والبيض اليوم الأربعاء
حسين الشحات يوجه رسالة للجماهير بعد الهجوم عليه: تذكروا العشرة
التعليم: "كاميرات المراقبة" تكشف ما يحدث بلجان الثانوية العامة والوزير يتابعها بنفسه
سعر أشهر جرام ذهب اليوم الأربعاء 18-6-2025
جدول امتحانات الثانوية العامة | ماذا سيمتحن طلاب مدارس المتفوقين والمكفوفين غدا؟
سعر الذهب صباح اليوم الأربعاء 18-6-2025
صفقات نارية.. الزمالك يفتح باب المفاوضات مع بوبو وربيع
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أخبار الوادي الجديد.. تلقى تظلمات نتيجة الشهادة الإعدادية وإنشاء مبنى لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة

وكيل التربيه والتعليم بالوادى الجديد
وكيل التربيه والتعليم بالوادى الجديد
منصور ابوالعلمين

 شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار اليوم كان من اهمها:

تلقى تظلمات نتيجة الشهادة الإعدادية فى الوادى الجديد إلكترونيا
أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد، عن استمرار تلقى تظلمات طلاب الشهادة الإعدادية، من خلال تقديم طلب التظلم وسداد الرسوم المقررة إلكترونيًا؛ وذلك توفيرًا لوقت وجهد الطلاب وأولياء الأمور وفى إطار جهود التيسير على المواطنين، وتنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بالتوسع فى منظومة الحكومة الرقمية.

وقال الدكتور سامى فضل وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، إنه جرى رفع نتيجة طلاب الدور الثانى وتمت إتاحتها على التطبيق، فضلًا عن إتاحة النتيجة كاملة بالإدارات التعليمية بداية من اليوم الثلاثاء، مشيرا إلى حصول 70% من طلاب الشهادة الإعدادية على نتيجتهم من خلال التطبيق الإلكترونى الذى تم إطلاقه أمس الإثنين بالتزامن مع إعلان النتيجة؛ لتيسير حصول الطلاب على عدد من الخدمات منها نتائج الامتحانات والتظلمات.

إنشاء مبنى خدمي استثماري لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة في الوادي الجديد

وجّه اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد بسرعة الانتهاء من أعمال الإنشاءات بمقر المبنى الخدمي الجاري تنفيذه بجوار مركز حسن حلمي لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة بالخارجة؛ وذلك لصالح دعم موارد المركز و خدمة منتفعيه.

وأشار المحافظ إلى أن المبنى يضم صالات لياقة بدنية مجهزة بأحدث الأجهزة الرياضية ومحال تجارية وعيادات طبية ووحدات سكنية وإدارية، يخصص عائدها لصالح الإنفاق على احتياجات المركز وتطوير خدماته، والمقرر افتتاحها خلال احتفالات المحافظة بالعيد القومي.

و يقدم مركز حسن حلمى خدمات متكاملة لتأهيل ودمج ذوى الاحتياجات الخاصة وإتاحة خدمات طبية وترفيهية لهم وفقاً لأحدث الوسائل التكنولوجية والعلاجية حيث يتكون المبنى من عدة أجزاء تتضمن مبنى مكون من طابقين واستراحة لإقامة الوافدين من أسر الاطفال الخاضعين للعلاج.

مجمع حرفي.. محافظ الوادي الجديد يتفقد أعمال تطوير الحملة

تفقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، خلال جولته التفقدية اليوم، مقر الحملة الميكانيكية التابعة لديوان عام المحافظة بمدينة الخارجة، يرافقه سيد محمود سكرتير عام المحافظة، والعقيد إيهاب نافع سكرتير عام المحافظة المساعد والقيادات التنفيذية المعنية.

تابع المحافظ الانتهاء من أعمال إنشاء المبنى الإداري الملحق بالحملة والذي يضم مكاتب إدارية وورش إصلاح وصيانة ومخازن ودورات مياه، موجهًا بسرعة رفع كفاءة الجراج وتقسيمه ليضم حملات كافة المديريات والمصالح الحكومية.

من ناحية أخرى، تفقد المحافظ مشروع إنشاء المجمع الحرفي الجاري تنفيذه بمدينة الخارجة على مساحة ١٠٠٠م٢، والذي يضم ورشا حرفية ووحدات إنتاج مستلزمات تعبئة وتغليف التمور ومساحات تدريبية، مشيرًا إلى أنه جار البدء في تنفيذ مجمع آخر بمركز بلاط بالتزامن مع انتهاء العمل بمجمع الخارجة.

الوادي الجديد اخبار الوادي الجديد تعليم فعاليات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مواعيد غلق المحلات والمولات

عقوبات رادعة للمخالفين.. مواعيد غلق المحلات والمولات صيف 2025

مشروع قانون الإيجار القديم

محدش هيخرج من شقته.. مفاجأة في تعديلات مشروع قانون الإيجار القديم

زيزو

آخر 9 شهور في عقده .. مفاجأة غير محسوبة تخص زيزو

الفنان القدير الراحل نور الشريف

مصدومة.. أول تعليق من ابنة الراحل نور الشريف بعد انهيار منزله في السيدة زينب |خاص

صورة أرشيفية

رئيس إسكان النواب: موافقة نهائية على تعديلات قانون الإيجار القديم

سعر الذهب اليوم

الذهب يتراجع في الصاغة.. آخر تحديث للمعدن الأصفر مساء اليوم 17-6-2025

سعر الذهب

آخر تحديث لأقل جرام ذهب اليوم 18-6-2025

مشروع قانون الإيجار القديم

هتدفع كام .. اعرف القيمة الإيجارية في القانون القديم حسب كل منطقة

ترشيحاتنا

خالد سرحان

سحر وشائعات.. خالد سرحان يكشف سر "الإصابة بالسحر" ويرد بحدة على لوسي

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

قرار عاجل يخص مخالفات البناء .. تصرف يمنع الإزالة

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

مصر و19 دولة إسلامية.. رسالة قوية من 20 دولة ضد انتهــ.اكات الكيــ.ان

بالصور

بفستان صيفي .. ملك قورة تخطف الأنظار عبر إنستجرام بأحدث جلسة تصوير

ملك قورة
ملك قورة
ملك قورة

البصل الأخضر.. كنز غذائي يحمي القلب والعينين ويعزّز المناعة | فوائد غير متوقعة

فوائد تناول البصل الأخضر
فوائد تناول البصل الأخضر
فوائد تناول البصل الأخضر

البنجر.. غذاء خارق لمحاربة الالتهابات وتعزيز الصحة العامة | اعرف السر

فوائد تناول البنجر
فوائد تناول البنجر
فوائد تناول البنجر

البابريكا.. بهار شهي وفوائد مذهلة للقلب والمناعة والعينين

فوائد إستخدام البابريكا
فوائد إستخدام البابريكا
فوائد إستخدام البابريكا

فيديو

فضل شاكر

بعد طرحها بأيام .. «الحب وبس» لـ فضل شاكر تتصدّر تريند اليوتيوب

خالد سرحان

سحر وشائعات.. خالد سرحان يكشف سر "الإصابة بالسحر" ويرد بحدة على لوسي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر في مواجهة الاستهداف المركب.. قافلة السموم اسم خادع ومشروع خبيث

محمود زيدان

محمود زيدان يكتب.. الذين يبلغون رسالات الله.. الشعراوي نموذجًا

محمد عبد الجواد

محمد عبد الجواد يكتب: وضاقت عليهم الأرض بما رحبت !!

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلى يكتب: حين تُقاس المعارك بمدى النَفَس لا بوهج الضربة الأولى

نادية صبرة

نادية صبرة تكتب: إيران بين مطرقة الاغتيال وسندان الخيانة

المزيد