اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين الإمارات واليابان خلال زيارة كيشيدا لأبو ظبي

قالت وكالة أنباء الإمارات "وام" إن رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد ورئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا، شهدا، الاثنين، تبادل اتفاقيات ومذكرات تفاهم تهدف لتطوير الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين وتنويع مجالاتها.

وذكرت الوكالة أن نائب رئيس دولة الإمارات الشيخ منصور بن زايد، ونائب رئيس ديوان مجلس الوزراء الياباني إيسوزاكي يوشيهيكو، تبادلا 6 مذكرات تفاهم واتفاقات خلال المراسم التي أقيمت في قصر الوطن في أبوظبي.

وشملت المذكرات مذكرة تفاهم بين وزارة التغير المناخي والبيئة في الإمارات ووزارة الزراعة والغابات ومصائد الأسماك اليابانية، وأخرى بين وزارة الاقتصاد الإماراتية ووزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل والسياحة اليابانية.

وبحسب "وام" شملت المذكرات أيضاً مذكرة للتعاون بين وزارة التربية والتعليم الإماراتية ونظيرتها وزارة اليابانية.

ومذكرة بشأن الأنشطة الفضائية للأغراض السلمية بين وكالة الإمارات للفضاء ومكتب مجلس الوزراء الياباني ووزارة التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا اليابانية ووزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية.

كما تم التوقيع على إعلان نوايا مشترك بين وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الإمارات ووزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة في اليابان بشأن إنشاء برنامج مسرعات لأمن الطاقة والصناعة، إلى جانب بيان مشترك بين البلدين بشأن العمل المناخي.

كما أعلن البلدان في إطار زيارة رئيس وزراء اليابان لأبوظبي، عن توقيع حوالي 23 مذكرة واتفاقية بين العديد من الجهات والمؤسسات في القطاعين الحكومي والخاص بالبلدين تضمنت قطاعات الاستدامة والطاقة المتجددة والصحة وعلوم الفضاء والتكنولوجيا والبيئة إلى جانب النقل والبنية التحتية والصناعة وغيرها من المجالات الحيوية، بحسب "وام".

وخلال وقت سابق الاثنين، استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس وزراء اليابان الذي وصل إلى أبوظبي، في زيارة رسمية قادماً من السعودية.

وكتب الشيخ محمد بن زايد على تويتر، أنه أجرى "مباحثات مثمرة وبناءة" مع كيشيدا، تركزت على تنمية العلاقات الثنائية ودفع الشراكة الإستراتيجية الشاملة بين البلدين إلى الأمام. كما تبادل الطرفان وجهات النظر حول القضايا محل الاهتمام المشترك.