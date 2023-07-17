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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

شيخ الأزهر يستقبل سفيرة الإمارات لدى القاهرة

شيخ الأزهر الشريف
شيخ الأزهر الشريف

استقبل فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الاثنين بمشيخة الأزهر، السيدة السفيرة مريم الكعبي، سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى القاهرة.

شيخ الأزهر يستقبل سفيرة الإمارات لدى القاهرة

 

وأكَّد فضيلة الإمام الأكبر اعتزاز الأزهر بعلاقته بدولة الإمارات وقادتها الأصلاء برئاسة سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وتقديره لما تقدمه الإمارات من أنموذج مشرف لدول العالم العربي والإسلامي، وحرصها على نشر قيم الأخوة والتَّعايش الإنساني.

من جانبها، أعربت السفيرة مريم الكعبي عن سعادتها وفخرها بلقاء شيخ الأزهر، وتقدير دولة الإمارات للدور الرائد لفضيلة الإمام الأكبر في ترسيخ قيم التَّسامح والأخوة الإنسانية، وبيان الصورة السمحة والوسطية عن الدين الإسلامي، كما أبلغت شيخ الأزهر تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وتمنياته لفضيلته بدوام الصحة والعافية.

شيخ الأزهر يستقبل سفيرة البحرين بالقاهرة

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شيخ الأزهر يستقبل سفيرة البحرين لدى القاهرة

استقبل فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الاثنين بمشيخة الأزهر، السيدة السفيرة فوزية عبد الله زينل، سفيرة مملكة البحرين لدى القاهرة.

وأكَّد فضيلة الإمام الأكبر اعتزاز الأزهر بالعلاقة المتينة التي تجمعه بمملكة البحرين، وتقدير فضيلته لجهود جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، في نشر أسس السلام والأخوة، والنهوض بمملكة البحرين، وجعلها أنموذجًا في التعايش السلمي بين الجميع.

من جانبها، أعربت السفيرة فوزية عبد الله، عن سعادتها بلقاء شيخ الأزهر، ونقلت تحيات جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، لفضيلة الإمام الأكبر، وتقدير جلالته لجهود شيخ الأزهر -إقليميًّا ودوليًّا- في نشر الصورة الصحيحة عن الإسلام، والتصدي لكل محاولات تشويه صورة هذا الدين الحنيف، ونشر قيم الأخوة الإنسانية والسلام العالمي والتَّسامح والتَّعايش الإيجابي.

شيخ الأزهر سفيرة الإمارات السفيرة مريم الكعبي مشيخة الأزهر سفيرة البحرين

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