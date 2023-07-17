شيخ الأزهر يستقبل سفيرة البحرين بالقاهرة

استقبل فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الاثنين بمشيخة الأزهر، السفيرة فوزية عبد الله زينل، سفيرة مملكة البحرين لدى القاهرة.

شيخ الأزهر يستقبل سفيرة البحرين لدى القاهرة

وأكَّد فضيلة الإمام الأكبر اعتزاز الأزهر بالعلاقة المتينة التي تجمعه بمملكة البحرين، وتقدير فضيلته لجهود الملك حمد بن عيسى آل خليفة، في نشر أسس السلام والأخوة، والنهوض بمملكة البحرين، وجعلها أنموذجًا في التعايش السلمي بين الجميع.

من جانبها، أعربت السفيرة فوزية عبد الله، عن سعادتها بلقاء شيخ الأزهر، ونقلت تحيات الملك حمد بن عيسى آل خليفة، لفضيلة الإمام الأكبر، وتقدير جلالته لجهود شيخ الأزهر -إقليميًّا ودوليًّا- في نشر الصورة الصحيحة عن الإسلام، والتصدي لكل محاولات تشويه صورة هذا الدين الحنيف، ونشر قيم الأخوة الإنسانية والسلام العالمي والتَّسامح والتَّعايش الإيجابي.

أوائل الشهادتين الإعدادية والثانوية الأزهرية لمعاهد البعوث الإسلامية

تقدم فضيلة الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بخالص التهاني والتبريكات لأوائل الشهادتين الإعدادية والثانوية الأزهرية لمعاهد البعوث الإسلامية، مقدرًا جهودهم وتحملهم عناء بُعدهم عن وطنهم وبذلهم الغالي والنفيس للانتماء للأزهر، متمنيًا للطلاب مزيدًا من التفوق في المراحل التعليمية المقبلة؛ ليكونوا خير سفراء للأزهر في بلادهم.

واعتمد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، اليوم الاثنين، نتيجة الدور الأول للشهادتين الإعدادية والثانوية الأزهرية لمعاهد البعوث الإسلامية للطلاب الوافدين، للعام الدراسي 2022م/ 2023م.

وبلغت نسبة النجاح العامة للمرحلة الإعدادية (53,34 %)، من إجمالي عدد المتقدمين للامتحان، وعددهم (786) طالبًا وطالبة، في حين بلغت نسبة النجاح العامة للشهادة الثانوية (57,64 %)، من إجمالي عدد المتقدمين للامتحان، وعددهم (735) طالبًا وطالبة.

وأعرب وكيل الأزهر عن تحيته وتقديره لطلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية الأزهرية لمعاهد البعوث الإسلامية الذين جدُّوا واجتهدوا وحصَّلوا العلوم الأزهرية بتنوعها وشمولها ومنهجها الواسع الذي يميز الطالب الأزهري ويجعله مُهيئًا لنشر رسالة الأزهر الشريف، بما تتطلبه من جهد وعلم ومعرفة وقدرة على البحث والتميز العلمي في قلعة العلم العريقة، موجهًا بنشر النتيجة على بوابة الأزهر الإلكترونية.