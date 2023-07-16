عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

حكم التهنئة ببداية العام وهل مشروعة في الدين؟ دار الإفتاء ترد

دار الإفتاء
دار الإفتاء

أكدت دار الإفتاء المصرية ، أن الادعاء بأن بداية العام ليست من الأعياد فلا تصح التهنئة به هو قول مردود؛ لأن التهنئة لا تقتصر على الأعياد فقط، فهي مشروعة عند حصول النِّعم، وذهاب النِقَم.

وأضافت دار الإفتاء، في فتوى لها ، أنه لا يخفى ما في بداية العام من تجدُّد نعمة الحياة على كل إنسان، ثم إن بداية العام تتكرر؛ فهي عيدٌ في المعنى، وأهل اللغة يسمون كل ما يعود "عيدًا".

وذكرت أنه قد أَلَّفَ جماعة من العلماء كتبًا في استحباب التهنئة عند حصول النعم –ومنها تجدد الأيام والنعم على الناس-؛ كالحافظ ابن حجر العسقلاني في: "جزء التهنئة في الأعياد"، والحافظ الجلال السيوطي في: "وصول الأماني بأصول التهاني"، والعلامة الزرقاني في: "رسالة في التهنئة والتعزية والإصلاح بين الناس".


واستشهدت دار الإفتاء ، في حديثها تزامنا مع ذكرى الهجرة ، بما روي أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم - سُئِلَ عَنِ الهِجْرَةِ، فَقالَ: «لا هِجْرَةَ بَعْدَ الفَتْحِ، وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ» أخرجه مسلم؛ فهجرة المسلمين اليوم يجب أن تكون في ميدان الحياة والعمل، وهو ما يستطيع من خلاله الإنسان المساهمة في رفعة وطنه والبشرية والإنسانية كلها.

وأكدت أن ذكرى الهجرة المباركة تذكرنا بأن إقامة شعائر الدين وتحقيق معانيه ومبادئه وقِيَمِه لا ترتفع دون وطن قوي ثابت وراسخ، وأن حب الوطن ودعمه وانتماء أبنائه إليه من حقائق الإيمان.

 

دار الإفتاء الاعياد بداية العام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وقع لهذا النادي.. شوبير يصدم جماهير الزمالك بشأن مصطفى فتحي

بعد 4 سنوات على وفاته.. قرار مفاجئ من خطيبة هيثم أحمد زكي

الصحة: نتابع شكوى ظهور أعراض مرضية متشابهة لدى مجموعة من المواطنين بقنا

أشرف بن شرقي يصدم الأهلي بطلب غريب للموافقة على ارتداء التيشيرت الأحمر

ابنهما صور الجريمة بتليفونه| تطور جديد في حادث إطلاق مدير شركة بترول النار على زوجته بالتجمع

رسميا.. 5 جنيهات ارتفاعا في أسعار السجائر اليوم

البنك المركزي: تعطيل العمل بالبنوك لمدة 4 أيام

إعارة وبيع نهائي| 9 نجوم على قائمة الراحلين عن الأهلي في الميركاتو الصيفي.. تفاصيل

ترشيحاتنا

الوداد يصدم الزمالك وبيراميدز بقرار مفاجئ.. تفاصيل

مفاجأة .. الكشف عن تصدعات خطيرة في العلاقة بين بايدن وزيلينسكي

مفاجأة في أزمة مطرب المهرجانات وزوجته.. حسن شاكوش يطلق ريم صادق غيابيا

مهاجم أفريقي.. بيراميدز يخطف صفقة جديدة من الزمالك

بوتين يسخر من السياسيين الأوروبيين: مستعدون لشنق أنفسهم تنفيذا لأوامر أمريكا

حكم التهنئة ببداية العام وهل مشروعة في الدين؟ دار الإفتاء ترد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طقوس شيطانية واتهام بالماسونية.. تزايد المطالبات بإلغاء حفل مطرب الموت في الهرم

صور جديدة.. محمد رياض وعائلته بالعرض الأول لفيلم نجلهم عمر «حجر إيجابى»

ادعولي كتير.. مأساة بلوجر بعد تأخر شنطة عيد ميلادها| تفاصيل

أقدم من برج إيفل|هدم مئذنة مسجد بالعراق يثير جدل رواد السوشيال ميديا..اعرف السبب

فيديو

دولة بجوار مصر .. مخاوف من انتشار فيروس قاتل تسبب في نفوق 300 ألف قطة | فيديوجراف

تفاصيل نتيجة الثانوية العامة 2023 بالأرقام.. فيديو

شاهد.. مقطع فيديو للحظة القبض على سفاح تثير جدل رواد السوشيال بنيويورك

هزة جديدة في سعر الذهب.. وعيار 21 يسجل هذه القيمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: موجة حارة جدًا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الحماية الجنائية من الاغتصاب الفكري

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الذين استعادوا لنا التاريخ

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: سيناريوهات تسليم المقاتلات الغربية إلى كييف

هند عصام

هند عصام تكتب: الفلاح الفصيح يكبح جماح الظلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ