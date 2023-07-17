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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

الإمام الأكبر يهنئ أوائل الشهادتين الإعدادية والثانوية الأزهرية لمعاهد البعوث الإسلامية

وكيل الأزهر الشريف
وكيل الأزهر الشريف

تقدم فضيلة الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بخالص التهاني والتبريكات لأوائل الشهادتين الإعدادية والثانوية الأزهرية لمعاهد البعوث الإسلامية، مقدرًا جهودهم وتحملهم عناء بُعدهم عن وطنهم وبذلهم الغالي والنفيس للانتماء للأزهر، متمنيًا للطلاب مزيدًا من التفوق في المراحل التعليمية المقبلة؛ ليكونوا خير سفراء للأزهر في بلادهم.

أوائل الشهادتين الإعدادية والثانوية الأزهرية لمعاهد البعوث الإسلامية

واعتمد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، اليوم الاثنين، نتيجة الدور الأول للشهادتين الإعدادية والثانوية الأزهرية لمعاهد البعوث الإسلامية للطلاب الوافدين، للعام الدراسي 2022م/ 2023م.

وبلغت نسبة النجاح العامة للمرحلة الإعدادية (53,34 %)، من إجمالي عدد المتقدمين للامتحان، وعددهم (786) طالبًا وطالبة، في حين بلغت نسبة النجاح العامة للشهادة الثانوية (57,64 %)، من إجمالي عدد المتقدمين للامتحان، وعددهم (735) طالبًا وطالبة.

وأعرب وكيل الأزهر عن تحيته وتقديره لطلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية الأزهرية لمعاهد البعوث الإسلامية الذين جدُّوا واجتهدوا وحصَّلوا العلوم الأزهرية بتنوعها وشمولها ومنهجها الواسع الذي يميز الطالب الأزهري ويجعله مُهيئًا لنشر رسالة الأزهر الشريف، بما تتطلبه من جهد وعلم ومعرفة وقدرة على البحث والتميز العلمي في قلعة العلم العريقة، موجهًا بنشر النتيجة على بوابة الأزهر الإلكترونية.

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أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية للبعوث الإسلامية:-

- الأول: أحمد الله، بنجلاديش، 97,14 %
- الثاني: أحمد بن محمد عثمان، بنجلاديش، 94,13 %
- الثالث: محمد رافع الأمين بنجلاديش، 93,73 %
- الرابع: محمد احتشام الحق بنجلاديش، 92,38 %
- الخامس: مهدي حسن بنجلاديش، 91,75 %
- السادس: أحمد الله بن محمد، بنجلاديش،91,59 %

-السابع: زينب إبراهيم مصطفى، نيجيريا، 91,43 %

- السابع مكرر: محمد ياسين عرفات، بنجلاديش، 91,43 %

- التاسع: محمد سعد محمد سلیم، بنجلاديش،91,27 %

- العاشر: كوثر خضر يوفا، روسيا، 90.95 %


أوائل الشهادة الإعدادية للبعوث الإسلامية

-الأول: عائشة مبارك سعيد، اليمن.

- الثاني: نجمة عول حسن، بريطانيا.

- الثالث: رضا العالم، أمريكا.

- الرابع: عين العارفين، باکستان.

- الخامس: مريم بريملكوفا، قيرغیرستان.

- السادس: خديجة ظل الرحمن، بنجلاديش.

- السابع: کلثوم عزیب، فرنسا.

- الثامن: شورى عبد الكريم حسن، أمريكا.

- التاسع: لاراي للارينا ضيوف، السنغال.

- العاشر: عبدالله محمود، بريطانيا.

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