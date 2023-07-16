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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

رئيس قطاع المعاهد الأزهرية يتفقد مركز تصحيح المدينة المنورة بالجيزة

تصحيح امتحانات الثانوية
تصحيح امتحانات الثانوية الأزهرية

تفقد الشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، اليوم الأحد، مركز تصحيح المدينة المنورة بمنطقة الجيزة الأزهرية.

وتأتي هذه الزيارة في في إطار المتابعة المستمرة لقطاع المعاهد الأزهرية لأعمال الامتحانات والتصحيح والتي تسعى إلى ضبط أعمال التصحيح.

وأكد الشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أن تحقيق العدالة بين الطلاب في مقدمة أولويات الأزهر للحفاظ على مستقبل أبنائه، موصيا المصححين أن يبذلوا قصارى جهدهم في أعمال التصحيح، حتى يأخذ الطلاب حقهم كاملا.

جدير بالذكر أنه انطلقت أعمال تصحيح الشهادة الثانوية الأزهرية بقسميها العلمي والأدبي، ومعهد البعوث الإسلامية، اليوم السبت، بمشاركة ٢٢٤٢٨ مصحح للتصحيح في ١٦ مركزا على مستوى الجمهورية، وهم: (القاهرة-  القليوبية- المنوفية- الغربية- كفر الشيخ- الشرقية- الدقهلية- البحيرة- الجيزة- الفيوم- بني سويف- المنيا- أسيوط- سوهاج- قنا- الأقصر).

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المعاهد الأزهرية تصحيح الامتحانات

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