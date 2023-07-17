ميدو يثير التكهنات الدهشة بصورة قديمة

استعاد احمد حسام ميدو ذكرياته مع فريق توتنهام عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

و نشر ميدو صورة بعد إحراز هدف مع توتنهام ، حازت علي اعجاب و دهشة متابعية.

يذكر ان أحمد حسام ميدو، أن النادي الأهلي حسم تمديد عقد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم.

قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "مارسيل كولر جدد تعاقده مع الأهلي، وكولر هو بطل الموسم بالنسبة للأهلي".

وأضاف: "كولر صنع الفارق مع الأهلي وهذا واضح بعد فترة تشتت من النادي الأهلي على مستوى فريق الكرة".

واختتم: "مينفعش الكلام يتقال بإن الأهلي خرج الدوري زكاة لمدة موسمين للزمالك، متخلوش الخلافات مع شخص تقودكم إنكم تقللوا من قيمة الزمالك".