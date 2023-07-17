شاهد.. صراخ وفرار لسباحين بعد مشاهدة أسماك قرش في مياه ضحلة بإسبانيا

أصيب مجموعة من السباحين في المياه الضحلة بالقرب من شاطئ في بورتبو بمنطقة كاتالونيا، شمال شرق إسبانيا بحالة من الرعب عندما فوجئوا بـ أسماك قرش تسبح أمامهم.

أظهر مقطع الفيديو الذي نشرته صحيفة “الديلي ميل”، اليوم الاثنين، صراخ السباحين بعد مشاهدة اثنين من أسماك القرش على بعد أقدام قليلة منهم داخل الشاطئ.

بعد مشاهدة أسماك القرش، على الفور توجه السباحون إلى الشاطئ فارين من الموقف الخطير بمساعدة زوارق الكاياك الصغيرة دون الإبلاغ عن إصابة أحد منهم.

رد رسمي

وبعد نشر لقطات من الحادث على وسائل التواصل ، صرح عمدة بورتبو جايل رودريجز: "شاطئ بورتبو آمن تماما".

وأضاف عمدة بورتبو أنه غالبا ما يتم رصد أسماك القرش الزرقاء بعيدا عن الشواطئ في البلدية لأنها موطنها الأصلي في المنطقة.

ولا يعتبر الحادث أول مشاهدة لسمك قرش قبالة الساحل الكاتالوني هذا العام، ففي 23 يونيو، تم حظر دخول الناس ثلاثة شواطئ في الكنار بسبب وجود اثنين من أسماك القرش الزرقاء.

ويمكن أن يصل طول القرش الأزرق إلى 13 قدما، كما يمكن أن يصل وزنه إلى 450 رطلاً، لذا تم إدراج هذا النوع على أنه "قريب من التهديد" من قبل الاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة.



