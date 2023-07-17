عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

العشوائية والفوضى.. برلمانى يوضح أسباب تزايد العقارات الآيلة للسقوط خلال هذه الفترة

انهيار العقارات
انهيار العقارات

أوضح محمد الحصرى عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أسباب تزايد العقارات الآيلة للسقوط خلال الفترة الماضية، قائلا: " عقب أحداث يناير شهدت البلاد حالة من العشوائية والفوضى العارمة فى منظومة البناء وارتفعت نسبة مخالفات البناء بشكل ضخم".

 الفوضى والفساد وغياب الرقابة السبب

وأضاف “الحصرى ”لـ"صدى البلد"، أن الفوضى والفساد وغياب الرقابة عقب احداث يناير 2011 هما السبب فى هذه الفوضى العارمة والانهيارات التى تظهر للنور خلال هذه الفترة، لافتا الى أن الدولة تقوم بمجهود كبير فى القضاء على العشوائيات ولكن هناك ازمة كبرى تتمثل فى العقارات الآيلة للسقوط.

 

وطالب عضو مجلس النواب بأهمية وضع خطة عاجلة تستند على توصيات هامة وعملية لحل ظاهرة العقارات غير المطابقة للمواصفات، قالا :"لابد من  تشديد الرقابة وحماية سلامة أرواح المواطنين القاطنين في العقارات المهددة والآيلة للسقوط في العديد من المحافظات، والتي تشكل خطورة على حياة الأهالي".

أحداث يناير 2011 الآيلة للسقوط أيلة للسقوط تشديد الرقابة الفوضى العارمة لجنة الاسكان مجلس النواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بلاستيك مزيف وكاذبة.. تصريح صادم من طليق نسرين طافش بعد طلاقهما

مفاجأة.. التراجع عن رفع أسعار السجائر | وهذه قائمة بثمن 28 نوعًا

الأهلي يضم صفقة جديدة.. تفاصيل

لاعب جديد يعلن انضمامه إلى الأهلي

ربنا خالقنا برقبة.. دعاء فاروق ترد على انتقادات ملابسها بعد الحج

نقلا عن طبيب المنتخب.. أحمد حسن يعلن عن إصابة إمام عاشور

بشأن صفقة إمام عاشور.. أحمد حسن يزف بشرى سارة لجماهير الأهلي

قرارعاجل من كولر بشأن كريم نيدفيد بعد العودة إلى الأهلي.. خاص

ترشيحاتنا

ماكرون يستعد لإجراء تعديل وزاري في الحكومة الفرنسية.. تفاصيل

لماذا نشعر بارتفاع درجة الحرارة فى مناطق الرطوبة العالية؟.. الأرصاد توضح

الموضوع أكبر من الخيانة| زوجة حسن شاكوش تبكي على الهواء

غادر قلعة الزمالك| الأهلي يستعيد درع الدوري.. ويطلب السعة الكاملة لاستاد مباراة الحرس

الحقيقة تظهر خلال 4 أشهر .. آبي احمد : سد النهضة مفيد للجميع .. وخبير اقتصادي يكذّبه

ارتفاع مستمر.. الأرصاد تقدم تحذيرات عاجلة للمواطنين وتكشف موعد انكسار الموجة الحارة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. صراخ وفرار لسباحين بعد مشاهدة أسماك قرش في مياه ضحلة بإسبانيا

12 ضحية و 4 مفقودين .. تفاصيل ساعات الرعب تحت أنقاض عقار حدائق القبة

هيبقى موضة ؟ .. شنب عمرو دياب يثير ضجة | صور

طريقة عمل مكرونة بشاميل بالقشطة.. بمذاق لا يقاوم

فيديو

«لسانه مليان شعر» .. التدخين والمضاد الحيوي يتسببان في ظاهرة غريبة لأمريكي «فيديوجراف»

4 أعوام على وفاته.. خطيبة هيثم أحمد زكي تدخل عالم الفن.. فيديوجراف

القبة الحرارية تغطي مصر.. الطقس يسجل هذه الدرجة لأول مرة.. فيديو

انخفاض جديد في الذهب .. وسعر عيار 21 الآن مفاجأة | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخريف السوداني مأساة بكل الألوان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: دمشقية في بهو كنيسة البندقية

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : سفيرة أفريقيا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: موجة حارة جدًا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الحماية الجنائية من الاغتصاب الفكري

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ