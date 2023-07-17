عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي: لدينا 251 ألف متطوع على مستوى المحافظات

أكد طلعت عبدالقوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلي، أنه يوجد أكثر 251 ألف متطوع على مستوى المحافظات ينتشرون من خلال الجمعيات والمؤسسات، وهناك إمكانيات جيدة، وتعاون كبير في الدعم والمساعدة بشكل سريع من خلال غرفة عمليات موجودة على كل المستويات.

وقال خلال حوار ببرنامج "من مصر" الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، على شاشة "سي بي سي"، إن هناك غرفة عمليات تعمل على مدار الساعة وتتلقي أي شكاوى أى استفسار.

وذكر أن التحالف الوطني عمل على تخفيف ورفع المعاناة الاقتصادية عن الأسر، الأسر الأكثر احتياجًا، حيث يوجد 25 مليون مواطن استفادوا من المواراد الغذائية بشكل دوري منتظم، كما تم توفير مستلزمات الانتاج الزراعي للفلاحين، وتوفير أكثر من 40 ألف فرصة عمل.

يذكر أن برنامج من مصر، التوك شو الرئيسي في قناة cbc، ويذاع من الأحد إلى الثلاثاء، الساعة 9 مساء، ويوم السبت الساعة 11 مساء، ويقدم العديد من الفقرات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي تهم المشاهد المصري، وتشارك في صناعة الوعي الذى تنتهجه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.