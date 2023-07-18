رئيس مدينة سيوة يتابع تنفيذ أعمال مشروع تطوير الواحة وحل مشكلة الصرف الزراعى

اجتمع محمد بكر رئيس مركز ومدينة سيوة والمهندس خالد الأباصيري مدير عام الإدارة المتكاملة للري والصرف وأعضاء اللجنة الدائمة للري والصرف الزراعية أحمد علي باغي سكرتير المركز

وأكد رئيس مركز ومدينة سيوة على أن الدولة تنفذ مشروعات طموحة لتطوير قطاع الري والصرف الزراعي ووضع حل جزري لمشكلة الصرف.



وأضاف رئيس مدينة سيوة أن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح يتابع سير العمل بالمشروع للوصول بسيوة إلى المستهدف في مجال قطاع الموارد المائية والري

كما قام مدير الإدارة المتكاملة للموارد المائية والري والصرف باستعراض الأعمال الخاصة بطرق التخلص من مياه الصرف الزراعي بنطاق مركز ومدينة سيوة وأعمال إنشاء شبكات توزيع المياه وخزانات خلط وغلق الآبار السطحية وآخر مستجدات القناة المفتوحة (مشروع نقل مياه الصرف الزراعي الزائدة خارج نطاق واحة سيوة حتى منخفض عين الجنبى ) وكذا مناقشة كيفية تغير مسار المصرف الغربي إلى محطة انطفير لتخفيف العبء عن بركه سيوه

وقام مقرر اللجنه الدائمه بعرض جميع الطلبات والمشكلات التي تقدم بها الاهالي خلال الفترة الماضية وستعرض الحلول المقترحة من اعضاء اللجنه وكذا تحديد المواعيد واعضاء الجان للنظر في باقي الطلبات المقدمة.

وأشار أن ذلك يأتي في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية لوضع الحل الجذري لمشكلة ارتفاع منسوب مياه الصرف الزراعي واستمرارا لتنفيذ توجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بالمتابعة المستمرة للأعمال بنطاق المدن والمراكز بمحافظة مطروح.