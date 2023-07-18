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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

قومي المرأة يساهم في تنفيذ مبادرة «أنت الحياة» بالغربية

صدى البلد

انطلقت  فعاليات مبادرة "أنت الحياة" التى ينفذها المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة، وتعد فعالية توعوية موسعة في محافظة  الغربية فى الفترة من ١٥ يوليو حتى ١٩ يوليو ٢٠٢٣  فى مركز زفتى بالمحافظة وذلك  فى إطار المشروع القومي لتنمية الاسرة المصرية، وبمشاركة مجموعة من الوزارات والمؤسسات والجامعات، بهدف رفع الوعى لدى الأهالي بعدد من القضايا الهامة والتى تمس حياتهم.

وتتضمن الفعاليات والأنشطة عقد  ورش عمل توعوية حول ريادة الأعمال والادخار والإقراض الرقمي والإرشاد الأسرى والتنشئة المتوازنة والشمول المالي، بجانب استخراج بطاقات الرقم القومي للسيدات.

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