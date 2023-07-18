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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير النقل: دخول برج الإشارات الرئيسي في محطة التينة للخدمة

صدى البلد

أعلن الفريق مهندس كامل الوزير – وزير النقل دخول برج الإشارات الرئيسي التينة والمنطقة الاوتوماتيكية بين الكاب والتينة بطول 15 كم و دخول  8 موتور تحويله، 26 سيمافور ضوئي، و30 دائرة تراك ضمن مشروع تطوير نظم الاشارات على خطى بنها - الزقازيق - الإسماعيلية - بورسعيد – الزقازيق-- أبو كبير بطول  214كم والجاري تنفيذه حاليًا بمعرفة شركة سيمنزموبيلتى العالمية بنظام الكتروني حديث (EIS)  الذي يحقق أعلى معدلات الأمان والحاصل على شهادة SIL4 (Safety Integrity Level - 4) معدل امان المستوي الرابع (وهذا أعلي معدل أمان في العالم).

وأوضح وزير النقل أن المشروع يتكون من (21 برج رئيسي و 19 برج ثانوي و 84 مزلقان). مضيفا أن سيمنز موبيلتي شركة رائدة عالميا فى مجال البنية التحتية للسكك الحديدية و شريك وثيق لسكك حديد مصر لأكثر من 60 ستين عاما.

واشار الوزير الى أن تحديث نظم إشارات السكك الحديدية يهدف إلى استبدال النظام الحالي (الميكانيكى القديم) بآخر إلكتروني حديث ، وزيادة عدد الرحلات في اليوم ، وتحقيق أعلى معدلات  السلامة والأمان لافتاً إلى أن تحديث نظم الإشارات والاتصالات يتضمن متابعة القطارات لحظة بلحظة، وتزويد المزلقانات بأنظمة تحكم وبوابات أوتوماتيكية للحد من الحوادث وتحقيق الأمان للمركبات ،  ونظام يتيح للسائق الإتصال بمراقب التشغيل من أي إشارة في حالات الطوارئ أو الأعطال المفاجئة.

جاء ذلك بناءً على توجيهات القيادة السياسية  المستمرة للحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل بضرورة  الانتهاء من مشروعات تطوير وتحديث نظم إشارات السكك الحديدية لزيادة معدلات السلامة والأمان وتحقيق السيطرة الكاملة على حركة مسير القطارات وتقليل الاعتماد على العنصر البشري للحد من الحوادث  على خطوط السكة الحديد

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