ضوابط اصطحاب الكلاب في الأماكن العامة .. تعرف عليها

استهدف قانون حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، وضع تنظيم لحيازة الكلاب غير الخطرة وإيجاد الحلول المناسبة للتعامل مع الحيوانات الضالة، ووضع إطار لحمايتها ورعايتها صحيًا وغذائيًا يما يحقق الحفاظ على الصحة العامة وسلامة المواطنين وفقًا للمعايير الدولية.

وحظر القانون الجديد اصطحاب أي نوع من الحيوانات الضالة فى الأماكن العامة ، ونصت المادة 3 من مشروع القانون على أن :" يحظر اصطحاب أي من الحيوانات الخطرة بالأماكن العامة.

و يلتزم حائز الحيوانات الخطرة باتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة لضمان عدم هروبها، والتى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.

ضوابط اصطحاب الكلاب في الأماكن العامة

وحدد قانون حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، ضوابط اصطحاب الكلاب في الأماكن العامة

1- الالتزام بوضع "الكمامة" الخاصة بالكلاب أثناء التنزه أو عند أصحابها خارج حدود أماكن إيوائها.

2- تقييد الكلب بقلادة مناسبة بحيث يتم السيطرة عليه.

3- ولا يجوز أن تقل سن مصطحب الكلب عن 18 عاما.