خسارة مدوية| العقارات الصينية في تراجع.. وسقوط كبير لشركة

هوت شركة العقارات الصينية العملاقة “إيفرجراند”، في خسارة مدوية، وفق ما ذكرت وسائل إعلام.

خسرت الشركة 81 مليار دولار في 2021 و2022، ونحو 340 مليار دولار من الديون.

وقالت إيفرجراند في تقرير إن الخسارة أظهرت "وجود شكوك جوهرية قد تلقي بظلال من الشك على قدرة المجموعة على الاستمرار".

وكُشف عام 2021 أن الشركة التي كانت الأكبر في الصين في قطاع العقارات تغرق في ديون تزيد قيمتها على 300 مليار دولار، ما أدى إلى أزمة عقارات على مستوى البلاد لها تداعيات عالمية.

تم تعليق التداول في أسهم الشركة المدرجة في بورصة هونج كونج منذ مارس 2022.

ومن المتوقع أن بدء إعادة الهيكلة الأول من أكتوبر 2023 وتاريخ الانتهاء هو 15 ديسمبر 2023.

ولا يزال قطاع العقارات في الصين في حال اضطراب، مع فشل مطورين رئيسيين في إكمال مشاريع إسكان.