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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

طائرات مسيرة تحمل 500 لتر ماء.. ابتكار صيني لمواجهة الحرائق|شاهد

صدى البلد

أجرت الصين اختبارات لطائرات الإطفاء المسيرة التي تستطيع حمل 500 لتر من الماء والمواد الكيميائية لإخماد الحرائق في المناطق الحضرية والغابية.

وفقًا لوكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، تم تصميم هذه الطائرات من قبل شركة “أيروسبيس سي اتش يو ايه في”، وهي نفس الشركة التي تنتج طائرة سي.اتش-6 المسيرة للمراقبة والهجوم.

وقال تشين يونغ مينغ، المدير العام للشركة، إن طائرات الإطفاء المسيرة تتمتع بمزايا عديدة مثل السرعة والدقة والقدرة على التحليق في ظروف جوية صعبة.

وأضاف أن هذه الطائرات يمكنها أن تصل إلى موقع الحريق في غضون دقائق وتقوم بإلقاء الماء والمواد الكيميائية على النيران من ارتفاع 50 مترًا، مما يحد من خطر انفجار أسطوانات الغاز أو اشتعال المواد القابلة للاحتراق.

وأشار إلى أن هذه الطائرات يمكنها أيضًا أن تعمل بشكل جماعي وتتبادل المعلومات عبر شبكة 5G، مما يزيد من كفاءة عملية الإطفاء.

وقال تشين إن شركته تخطط لإدخال هذه الطائرات إلى الخدمة في نهاية هذا العام، وأنها تستهدف سوقًا دوليًا واسعًا.

إخماد الحرائق المناطق الحضرية المواد الكيميائية شبكة 5G الصين طائرات مسيرة

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