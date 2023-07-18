فودة يعلن تنظيم فعاليات عالمية للتسويق لشرم الشيخ.. و5 حافلات تعمل بالغاز

أعلن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء إنه مدينة شرم الشيخ تستعد لإقامة عدد من الفعاليات والحفلات العالمية للتسويق لمقومات مدينة شرم الشيخ التي تعتبر من افضل المدن السياحية علي مستوي العالم وعلاوة على شراء ٥ حافلات تعمل بالغاز الطبيعي لنقل السياح والمواطنين داخل شرم الشيخ خلال ترأسه لمؤتمر المتابعة الدوري بمدينة شرم الشيخ.

جاء ذلك خلال ترأسه لمؤتمر المتابعة الدوري اليوم بقاعة المؤتمرات بمجلس مدينة شرم الشيخ،

وذلك بحضور الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ واللواء احمد الاسكندراني السكرتير العام واللواء محمد شعير السكرتير العام المساعد ورؤساء المدن وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة ،

وبدأ اللقاء بالسلام الجمهوري ثم عرض إنجازات السيد رئيس الجمهورية من خلال أغنية (تحيا مصر يا ريس) لإبراز أهم المشروعات التي تمت على أرض مصر عامة وجنوب سيناء خاصة خلال السنوات القليلة الماضية.



كما أشار المحافظ لحركة التنقلات المحدودة والتي صدق عليها مؤخرا مؤكدا على ضرورة هذه الحركة من أجل ضخ دماء جديدة وترتيب دولاب العمل مع توجيهه الشكر للقيادات السابقة على جهودهم خلال الفترة الماضية.



وألفت المحافظ إلى نجاح المحافظة في التصديق على التعاقد على شراء عدد خمس اتوبيسات شحن كهرباء للعمل بمدينة شرم الشيخ لاسترجاع الوضع الحضاري التي كانت عليه المدينة إبان مؤتمر المناخ COP 27.



وأشاد المحافظ بجهود القيادات النسائية في عدد من الإدارات لما يبذلونه من جهد بارز ،

و شدد المحافظ على ضرورة التزام كافة الموظفين المكلفين بحضور الدورات التدريبية وذلك من أجل زيادة الخبرات ، مع تحويل المتقاعسين للتحقيق ،حيث ان هذه الدورات تعدها الدولة وتمويلها من أجل الارتقاء بالعاملين وضمان جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.



وذكر تفاصيل لقائه مع وزير السياحة والاتفاق على عدة فعاليات عالمية كبرى متنوعة تقام على أرض مدينة شرم الشيخ خلال الفترة المقبلة بهدف التسويق العالمي للإمكانات الهائلة التي تمتلكها مدينة السلام.



وأشار إلى الاتفاق على زيارة وزير التعليم العالي لمدن المحافظة لزيارة الجامعات الأهلية والحكوميه بها، ووجه المحافظ شكره لكافة العاملين بالمحافظة مؤكدا على تقديره العميق لهم على جهودهم البارزة كل في مجاله ، وأوضح ان حركة التنقلات ليس هدفها التقليل من احد ولكنها ضرورة لضخ دماء جديدة وتطبيق آراء وأفكار متنوعة بهدف الارتقاء العمل وتطويره.