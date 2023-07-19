تعبيرًا عن غضبه| تصرّف مفاجئ من شيكابالا تجاه إمام عاشور

قام محمود عبد الرازق شيكابالا قائد نادي الزمالك، بإلغاء متابعة إمام عاشور بعد إعلان انضمامه إلى صفوف النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان إمام عاشور قد لعب في صفوف الزمالك، قبل انتقاله إلى الدوري الدنماركي في صفقة بلغت 2.6 مليون دولار.

وأعلن النادي الأهلي رسميًا عن ضم إمام عاشور قادمًا من نادي ميتلاند الدنماركي لمدة 5 مواسم قادمة.

يأتي ذلك بعد ما أعلن نادي ميتلاند الدنماركي انضمام إمام عاشور إلى صفوف النادي الأهلي رسميًا، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال المدير الرياضي لـ ميتلاند عبر الموقع الرسمي لناديه "نشعر بالحزن لأننا لا نستطيع تعويض إمام عاشور، هو لاعب موهوب ذو مستقبل كبير".

وأنهى أمير توفيق المدير التنفيذي لشركة الكرة كافة التفاصيل الخاصة بضم اللاعب وتوقيع العقود.